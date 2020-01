Questo pomeriggio su Canale 5 è andata in onda l'attesa puntata di Uomini e donne dedicata alla scelta finale di Giulio Raselli. Il tronista si è congedato dalla trasmissione di Maria De Filippi rivelando il nome della corteggiatrice con la quale intende costruire un percorso lontano dalle telecamere.

Le due candidate erano Giulia e Giovanna. Ad avere la meglio è stata la giovane D'Urso che è riuscita a far breccia nel cuore di Raselli a differenza di Giovanna, con la quale c'è stato anche un momento di tensione in studio.

La scelta di Giulio a Uomini e Donne: scontro in studio con Giovanna

Nel dettaglio, le ultime news su Uomini e Donne rivelano che Giulio fin da quando è arrivato in trasmissione ha ammesso di essere molto teso ed emozionato per ciò che sarebbe successo di lì a poco. Dopo l'ingresso delle due ragazze sono stati mostrati i vari momenti salienti dei percorsi con Giulia e Giovanna, poi la De Filippi ha fatto portare in studio le fatidiche sedie rosse.

A questo punto il tronista piemontese ha chiesto di parlare prima con Giovanna per comunicarle che non sarebbe stata la sua scelta finale.

Raselli ha spiegato che pensa giorno e notte ad un'altra la persona e che per questo motivo non avrebbe lasciato il programma insieme a lei. Dopo aver appreso la triste notizia, la ragazza ha dichiarato: "Io non so se i tuoi sentimenti sono stati veri, ma i miei sì".

Queste affermazioni, però, hanno scatenato la reazione negativa di Giulio, il quale si è scagliato duramente contro la ragazza prima di salutarla: "Non riesci a vivere un momento buono mai", ha replicato il tronista visibilmente infastidito, aggiungendo che se è innamorato di un'altra persona non capisce perché si debba scusare con Giovanna.

La dichiarazione d'amore di Giulio Raselli alla D'Urso: 'Ti amo'

La stoccata finale di Giulio Raselli è arrivata nel momento in cui, parlando con il pubblico e con Maria De Filippi, ha rivelato di trovare Giovanna di una "scorrettezza disarmante". Insomma, parole forti quelle pronunciate dal tronista, a dimostrazione di come non abbia gradito affatto le esternazioni della ragazza.

Situazione diversa, invece, con la bella Giulia D'Urso.

In questo caso, infatti, il trentenne piemontese ha ammesso che da un po' di tempo non fa altro che pensare a lei in qualsiasi momento, e di conseguenza ha capito che è proprio lei la persona giusta: "L'unica cosa che posso dirti adesso è ti prego, dimmi di sì, perché ti amo", ha aggiunto Raselli visibilmente emozionato.

La reazione di Giulia non si è fatta attendere: la giovane, senza trattenere la sua commozione, si è gettata tra le braccia del tronista, e a quel punto è arrivata la classica pioggia di petali rossi che ha sancito l'inizio di questa nuova storia d'amore.