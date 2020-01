Le vicende di Giulio Raselli, tra gli attuali tronisti in carica di Uomini e donne, continuano ad appassionare il pubblico di Canale 5. Questo pomeriggio (16 gennaio), infatti, è andata in onda un'altra puntata del trono classico durante la quale il giovane tronista ha fatto nuovamente discutere.In particolar modo l'ex tentatore ha in parte deluso la corteggiatrice Giovanna per il commento relativo all'esterna con i suoi familiari.

Giulio Raselli fa perdere le staffe a Giovanna per le affermazioni sulla sua famiglia

Nel dettaglio, infatti, le gossip news che arrivano da U&D rivelano che questa settimana Giulio è uscito in esterna sia con Giulia D'Urso che con Giovanna

Abate. In entrambi i casi ha avuto modo di vedere e incontrare le famiglie delle due ragazze. Nel momento in cui è entrata in studio Giovanna è apparsa visibilmente felice e soddisfatta per come era andata l'incontro con il tronista poi, però, quando è stata trasmessa l'esterna con la rivale, si sono riaccesi i dissapori per via delle affermazioni di Giulio.

Dopo la messa in onda dell'esterna tra Giulio e Giulia, dove è emerso l'ottimo feeling tra i due, tutti i presenti in studio (compresa Tina Cipollari) si sono complimentati con la ragazza e lo stesso tronista ha ammesso di essersi sentito realmente a casa perché ha avuto modo di conoscere delle persone belle ma soprattutto vere.

Poi sempre Giulio ha paragonato il modo in cui è stato accolto dalla famiglia di Giulia con quello con il quale è stato ricevuto dalla famiglia di Giovanna. Ebbene il tronista non ha nascosto di essersi sentito molto più a suo agio a casa della corteggiatrice salentina e, ovviamente, la rivale non l'ha presa bene. 'Ma come ti permetti di fare queste differenze tra le famiglie?' - ha chiesto indispettita la romana.

Immediata la reazione di Gianni Sperti il quale ha ribadito che secondo lui quello di Giulio è stato soltanto un pretesto per andare dall'altra parte.

Il 20 gennaio la scelta finale di Giulio a Uomini e donne

Insomma una situazione decisamente ingarbugliata per Giulio Raselli, che tuttavia il prossimo lunedì pomeriggio sarà chiamato a fare la sua scelta finale. In queste ore, infatti, sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione sentimentale di Canale 5 è stato annunciato che il prossimo 20 gennaio alle ore 14:45 andrà in onda la puntata del trono classico incentrata proprio sulla scelta dell'ex tentatore con i fan del people show che finalmente si scopriranno il nome della ragazza con la quale intende costruire un percorso fuori dal programma Mediaset.

La puntata di U&D dedicata alla scelta sarà visibile anche in streaming online sul sito web WittyTv.it accedendo alla sezione dedicata interamente alla trasmissione.