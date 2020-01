Grandi novità al trono over di Uomini e donne: la puntata del dating show andata in onda oggi lunedì 13 gennaio è stata dedicata principalmente a Gemma Galgani. Archiviato il capitolo riguardante Juan Luis Ciano, il quale è stato escluso dal dating show, la dama torinese non si è lasciata abbattere: due nuovi cavalieri sono giunti per conoscerla, ma lei è stata colpita da uno in particolare Marcello. L'uomo, però, non è passato inosservato nel parterre femminile: anche Anna Tedesco e Antonella hanno affermato di aver intenzione di conoscere l'uomo.

Gemma in ripresa dopo Juan Luis

Puntata ricca di colpi di scena quella che oggi 13 gennaio su Canale 5 ha dato il via ad una nuova settimana di Uomini e Donne. Dame e cavalieri del trono over hanno animato il pomeriggio di Canale 5: si è partiti, come ormai consuetudine da Gemma. La torinese ha dato vita, dopo la fine della scorsa puntata, al suo amaro sfogo naturalmente incentrato sulla deludente fine che ha avuto la storia con Juan Luis. Tina Cipollari è stata accusata di essere cattiva nei suoi riguardi, ma anche Aurora è stata presa di mira dalla torinese, perché non è stata per nulla solidale con lei ma anzi l'ha accusata di 'essersela voluta'.

La dama, in ogni caso, entrata in studio ha mostrato una grande forza d'animo, sostenuta anche dalle altre dame che hanno dato vita ad una querelle con Aurora, presa di mira per il suo modo di fare e per come si rivolge alle altre donne. La Galgani a questo punto ha dovuto cedere il posto al centro dello studio al triangolo composto da Aurora stessa, Antonella e Jean Pierre.

Due cavalieri per la Galgani

Antonella ha accusato Jean Pierre di essere stato poco galante: il cavaliere ha riciclato il regalo fatto da Aurora ad Antonella, e quest'ultima ha ricordato che molto spesso durante la loro frequentazione l'uomo ha cercato un ritorno economico. Gemma è più volte intervenuta dando del 'braccino corto' a Jean Pierre e trovando Aurora poco trasparente.

In attesa di domani quando la puntata sarà incentrata su Armando Incarnato, la scena è stata ripresa da Gemma: due cavalieri sono giunti per lei.

Con Valter dopo l'incontro in teatro la conoscenza pareva essere chiusa per volere del cavaliere, che l'ha vista diversa rispetto a come la vede in studio. In studio Valter ha affermato di avere interesse nel rifrequentarla, ma lei è apparsa poco interessata. Con Marcello la situazione è apparsa più complicata: il cavaliere ha chiesto anche il numero di Antonella e Anna Tedesco. Marcello è uscito con le due dame rivali di Gemma e non pare intenzionato a tralasciare la conoscenza con nessuna. Adesso sarà Gemma a dover decidere cosa è meglio per lei.