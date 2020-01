Le puntate della fortunata telenovela iberica Una vita, in programmazione nel 2020 purtroppo saranno caratterizzate anche da drammatici eventi. Le conseguenze della mancata gravidanza di Celia Alvarez Hermoso (Ines Aldea), avranno un risvolto tragico. Ramon Palacios (Juanma Navas) dirà addio alla moglie Trini Crespo (Anita Del Rey), dopo essere diventato padre per la terza volta. La neo mamma perderà la vita sotto lo sguardo della consorte di Felipe, a causa delle crisi respiratorie avute sin dalla gestazione.

Trini mette al mondo Milagros, Celia si attacca morbosamente alla nascitura

Dagli spoiler si evince che Trini dopo aver messo al mondo la figlia Milagros con un parto cesareo d’urgenza, continuerà a fare i conti con numerosi malesseri. La neo mamma a causa della pressione alta si vedrà costretta ad assumere delle medicine prescritte dal medico anche a seguito della sua difficile gravidanza, proprio per fermare le sue crisi. Nel contempo Celia ancora affranta per aver perso di recente la creatura che aspettava, trascurerà il marito Felipe poiché trascorrerà gran parte delle sue giornate a casa dei Palacios quando la sua amica sarà dimessa dell’ospedale.

La consorte dell’Alvarez Hermoso consapevole che a breve farà da madrina alla nascitura, si affezionerà tantissimo alla stessa ma in un modo ossessivo. Nonostante ciò, l’atteggiamento della commerciante di tinte per capelli inizialmente passerà inosservato, infatti Ramon e Fabiana le consentiranno di prendersi cura della bambina. In seguito quest’ultima e Celia verranno a conoscenza tramite il Palacios, che Trini ha sempre bisogno di avere qualcuno al suo fianco perché se dovesse avere un nuovo attacco respiratorio dovuto alla gestosi occorrerà darle la pastiglia salvavita. Mentre la Aguado sarà abbastanza preoccupata per il destino di Trini, la signora Alvarez Hermoso si attaccherà ancora di più a Milagros approfittando del fatto che la madre della piccola è impossibilitata a svolgere il suo ruolo di madre.

La Crespo ha una grave crisi respiratoria, Ramon apprende la morte della moglie

A gran sorpresa la moglie dell’avvocato si troverà in compagnia della Crespo, proprio quando avrà un nuovo malore. Nell’istante in cui si sentirà male, Trini infastidita dalle attenzioni che Celia continuerà a riservare a sua figlia le chiederà di lasciarla da sola con la bambina, e di darle una mano soltanto su suo invito. La moglie di Felipe però si recherà subito nella stanza della sua migliore amica, quando sentirà il pianto della neonata. Dopo essersi limitata a cantare una ninna nanna dal corridoio alla nuova erede dei Palacios, la Alvarez Hermoso si introdurrà nella camera da letto non rispettando l’accordo sancito con Trini. Celia quando si accorgerà che la matrigna di Antonito e Maria Luisa è in preda ad una grave crisi, si prenderà cura della bambina e darà l’impressione di aver somministrato alla Crespo la pillola necessaria in un secondo momento.

Ramon farà rientro nella sua abitazione con ritardo, visto che apprenderà tramite Celia che la sua dolce metà ha esalato l’ultimo respiro durante la sua assenza. A quel punto il borghese cercherà invano di prestare soccorso alla sua amata, e quando capirà di non poter fare nulla per salvarla cadrà in preda alla disperazione.