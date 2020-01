Venerdì 10 gennaio, i telespettatori di Grey's Anatomy sono stati travolti dalla sconvolgente quanto inaspettata notizia che Justin Chambers non sarebbe più apparso nel Medical-Drama che l'ha reso famoso. Sebbene i reali motivi dell'abbandono siano stati rivelati dallo stesso attore, i principali siti americani hanno già avanzato mille ipotesi sulla sua scelta .In attesa di scoprire se la produzione di Grey's Anatomy rilascerà qualche dichiarazione ufficiale, la ABC ha diffuso la trama e foto promozionali del decimo episodio.

L'attenzione dei telespettatori si è immediatamente riversata sul destino di Richard Webber. Il chirurgo, che nel finale invernale affiancava Alex Karev alla guida del Pac North, viene mostrato nuovamente con la divisa del Grey Sloan Memorial. Uno spoiler che conferma, a tutti gli effetti, la decisione di Miranda Bailey di riassumere il suo mentore.

Jo Wilson presente nelle foto promozionali del decimo episodio di Grey's Anatomy

Le foto promozionali del decimo episodio di Grey's Anatomy gettano luce anche su un altro amatissimo personaggio del Medical Drama: Jo Wilson.

La dottoressa, nonostante la già confermata assenza del marito, sarà presente nella premiere invernale. La donna, che nel corso della 16x09 aveva sottratto il neonato abbandonato nei pressi della Stazione 19, viene mostrata al Grey Sloan Memorial Hospital accanto al nuovo pediatra Cormac Hayes. La moglie di Alex Karev deciderà dunque di compiere la scelta più giusta, riportando in ospedale il bambino. Nonostante queste anticipazioni, non è comunque chiaro il destino di Jo Wilson. Ad oggi, infatti, la sua storyline rimane avvolta nel mistero e nessuno spoiler circa il possibile abbandono dell'attrice Camilla Luddington è trapelato sul web.

Miranda Bailey affronta la perdita del suo bambino

In attesa di scoprire quale trama interesserà Jo Wilson dopo l'abbandono di Alex Karev, la trama della 16x10 di Grey's Anatomy si concentra anche sul personaggio di Owen Hunt.

Il chirurgo d'urgenza, stando alle anticipazioni, deciderà di compiere un grosso passo avanti nella sua relazione con Teddy Altman. Inconsapevole delle recenti novità riguardanti la sua ex moglie, il Maggiore Hunt - stando ad una teoria molto accreditata sul web - potrebbe infatti chiedere in sposa la sua ex migliore amica. Novità in vista anche per l'amatissimo personaggio di Amelia Shepherd. Il neurochirurgo, dopo aver messo in dubbio la paternità del bambino che porta in grembo, proverà a comunicare al compagno Link le sue perplessità. Infine, ci sarà spazio anche per Miranda Bailey. La donna, dopo aver subito un aborto spontaneo, sarà infatti costretta ad affrontare la sua perdita.Grey's Anatomy 16x10 andrà in onda in America il 23 gennaio. Ecco il promo ufficiale rilasciato dalla ABC: