Nelle prossime puntate di Una vita il pubblico assisterà alla morte di un personaggio storico della soap, Trini Crespo. I telespettatori non si aspettano certamente che il decesso della donna avverrà a causa dell'amica Celia Alvarez - Hermoso. Prima di arrivare al tragico momento che, secondo le anticipazioni italiane, dovrebbe essere trasmesso nel mese di febbraio, è necessario spiegare che la povera Trini partorirà una figlia, ma subito dopo l'evento la donna inizierà a mostrare seri problemi di salute e avrà bisogno di assistenza continua.

Il marito Ramon penserà di affidare le cure della moglie a Celia che nel frattempo ha subìto l'ennesimo trauma di un aborto e si attaccherà morbosamente alla figlia dell'amica. Un momento di distrazione e l'insanità mentale della Alvarez - Hermoso causeranno la morte della Crespo.

Anticipazioni Una Vita: Trini dà alla luce Milagros

Ad acacias 38 si consumerà l'ennesima tragedia che avrà come protagonista il personaggio di Trini Palacios. Nelle puntate italiane attualmente in onda la donna è incinta.

Le anticipazioni del mese di febbraio rivelano che, in prossimità del parto, la Palacios inizierà a stare poco bene e il dottore le ordinerà il riposo forzato fino al lieto momento. Le cose si complicheranno quando la donna dovrà subire un cesareo d'urgenza per evitare che perdano la vita sia lei che la bambina la cui nascita avverrà perciò in circostanze difficili. Dopo il parto Trini e la figlia Milagros torneranno a casa, ma la donna dovrà continuare ad assumere delle medicine che l'aiutino a regolarizzare la pressione.

Celia, che è sempre stata vicino all'amica fino al momento del parto, inizierà ad avere comportamenti sempre più invadenti che irriteranno sia Trini che il marito Ramon. La Alvarez-Hermoso si attaccherà morbosamente alla piccola Milagros e per stare sempre vicino alla bambina arriverà a trascurare il marito Felipe. Approfittando dei seri problemi di salute di Trini, Celia dirà più volte che l'amica non è in grado di badare alla figlia.

La bambina finirà per diventare un'ossessione per la moglie di Felipe, tanto da spingerla a trasferirsi dalla Crespo. Quest'ultima e il marito non capiranno il perché di questo morboso attaccamento alla piccola Milagros e inizieranno ad infastidirsi.

Una Vita, nelle prossime puntate Trini muore

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Una Vita perderà uno dei volti storici della soap: Trini. Quest'ultima, dopo aver partorito la piccola Milagros, avrà dei problemi di salute e Celia la aiuterà assistendola e aiutandola con la bambina.

La Alvarez-Hermoso, però, si attaccherà così tanto alla bambina da considerarla quasi sua. Quando Trini vorrà stare con la neonata senza essere disturbata, chiederà all'amica di andare in salotto. Successivamente Celia sentirà il pianto di Milagros e si precipiterà in camera di Trini che nel frattempo ha avuto una crisi e necessita di prendere una medicina prescritta dal medico. Celia non si curerà dell'amica e non le darà in tempo il farmaco di cui ha bisogno perchè sarà intenta a calmare la bambina.

La povera Trini morirà e sarà Celia a dirlo a Ramon che cercherà di soccorrere inutilmente la moglie.