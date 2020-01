Nelle puntate di Una vita andate in onda in questi giorni su Canale 5, Lucia e Telmo si sono scambiati il loro primo bacio. Se il Martinez si crogiola nel suo dolore e nel senso di colpa per aver tradito i suoi dogmi religiosi, la Alvarado sembra stare male fisicamente, come ha anche notato Celia. La Alvarez Hermoso attribuirà la malavoglia della cugina ad un turbamento interiore, ma la realtà sarà purtroppo ben diversa.

Come svelano le anticipazioni di Una Vita infatti, non passerà molto tempo prima che Lucia accusi un altro malore, che le farà perdere i sensi in mezzo alla strada.

La donna, soccorsa da Telmo e Ursula, inizierà un percorso fatto di dolore e sofferenza, durante il quale rivelerà a Telmo una verità sconcertante.

Una Vita, trame italiane: il segreto di Lucia

Nelle prossime puntate della soap opera in onda su Canale 5, ci sarà un salto temporale che porterà Acacias avanti di qualche anno. Trini e Celia non ci saranno più, mentre Lucia sarà sposata con Eduardo, che perderà la vita dopo poco per mano di Ursula. Durante una mattinata come le altre, Ramon deciderà di organizzare una messa in onore della moglie scomparsa e della Alvarez Hermoso.

Tutti i vicini si stringeranno intorno al Palacios. Lucia, improvvisamente, avrà un malore che la costringerà ad andare in ospedale. Qui ci saranno Felipe e Telmo, che sfiderà le maleligue dei paesani, insospettiti dal fatto che proprio lui si trovi al capezzale della Alvarado.

Come svelano le anticipazioni di Una Vita, il medico non ci metterà molto per capire di cosa soffre Lucia. Purtroppo, è stata colpita da una forma aggressiva di cancro.

Felipe e Telmo saranno sopraffatti dal dolore, sebbene cercheranno di dare forza alla sventurata. Lucia, consapevole di avere poco tempo, deciderà di dire tutta la verità a Telmo, confessando il suo segreto: Mateo è il frutto del loro amore.

Lucia perde la vita tra le braccia di Telmo

I giorni in ospedale passeranno veloci e tristi. Telmo e Lucia si stringeranno in disperati abbracci, delusi dal destino infausto.

La Alvarado si farà promettere dal suo amato di prendersi cura di Mateo, una volta che non ci sarà più. Il Martinez, tra le lacrime, le assicurerà che farà di tutto per essere un buon padre e, per prima cosa, rivelerà ai vicini la realtà dei fatti.

Purtroppo, le anticipazioni di Una Vita raccontano che arriverà il momento in cui Lucia chiuderà gli occhi per sempre. Telmo sarà accanto a lei e non la lascerà un momento. Quando la Alvarado spirerà tra le sue braccia, Telmo si lascerà andare in un pianto disperato. Come farà a vivere senza la sua donna, proprio ora che erano liberi di vivere il loro amore alla luce del sole?