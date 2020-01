Lunedì 27 gennaio su Canale 5 è andata in onda la settimana puntata del Grande Fratello Vip 4. Prima di chiudere la diretta, Alfonso Signorini ha lanciato una vera e propria bomba di Gossip: Elisa De Panicis avrebbe avuto un flirt con Maxi Lopez, ovvero l'ex marito di Wanda Nara. L'opinionista del reality-show anziché perdere la testa e affrontare la sua rivale in amore, ha reagito con molta ironia spiazzando il pubblico presente in studio.

A notte fonda il conduttore del GF ha esclamato: "Elisa De Panicis e Maxi Lopez hanno avuto una tresca".

Per spiegare l'accaduto il direttore di Chi ha lasciato intendere che il fatto sarebbe avvenuto quando Wanda ed il calciatore ex Torino erano ancora sposati. La cosa pare che non abbia toccato minimamente la bella argentina, anche perché l'opinionista del GF attualmente è felicemente sposata con Mauro Icardi dalla quale ha avuto anche dei splendidi bambini.

Wanda Nara ironizza, Elisa imbarazzata

Alfonso Signorini chiamando in causa Wanda Nara, ha rivelato di essere venuto a conoscenza di uno scoop: "Elisa De Panicis, che è una che non si fa mai mancare niente, ha avuto una tresca con Maxi Lopez.

Lo sapevi Wanda?" Anche se la bella opinionista è rimasta spiazzata, la Nara ha ironizzato sul possibile tradimento da parte del suo ex marito: "Non sapevo nulla". A quel punto il conduttore del Grande Fratello Vip si è rivolto alla De Panicis, chiedendo se l'affaire segreto fosse avvenuto durante il matrimonio del calciatore o quando era già separato. L'ex gieffina molto imbarazzata ha cercato di sorvolare: "Ma quanti uccellini hai tu".

Dopo che Signorini ha confermato di essere stato informato da alcuni fonti certe, Wanda Nara prima ha simulato il gesto delle corna. Poi, con tono ironico ha esclamato: "Sono l'amica di Pupo cornuta". Allora Alfonso Signorini per sdrammatizzare ha confessato, che tanto prima o poi tutti vengono traditi dal proprio partner.

Ascolti lunedì 27 gennaio: bene il GF ma non sfonda

La sfida degli ascolti prosegue senza sosta.

Nella serata di lunedì 27 gennaio la battaglia degli ascolti tra la Rai e Mediaset, è stata vinta dal colosso di Viale Mazzini. Su Rai1 la miniserie La Guerra è finita ha incollato davanti al piccolo schermo 4.150.000 telespettatori pari ad uno share del 17,8%. Il Grande Fratello Vip 4 condotto da Alfonso Signorini ha siglato uno share maggiore rispetto agli avversari, ma ha raccolto davanti allo schermo solo 3.348.000 italiani.

Tutto sommato il reality-show di Canale 5 è andato bene, ma non ha sfondato gli ascolti auditel. L'ottava puntata del GF andrà in onda il prossimo venerdì 31 gennaio, di fronte a sé si troverà un nuovo muro da superare.

Su Rai1 infatti, verrà trasmessa la finale de Il Cantante Mascherato, programma condotto da Milly Carlucci.