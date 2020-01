Dopo la puntata del Grande Fratello Vip di ieri 27 gennaio, il pubblico social è insorto contro la decisione di far rientrare in casa Barbara Alberti. La scrittrice, dopo la puntata di venerdì scorso, in cui tra l'altro era finita in nomination, aveva espresso la volontà di ritirarsi, salvo poi accusare un malore che l'aveva costretta ad uscire temporaneamente dalla casa di Cinecittà per degli accertamenti medici. Il televoto è stato annullato e nella diretta di ieri la gieffina ha cambiato idea e ha voluto ritornare in gioco scatenando la reazione del pubblico che la accusa di aver utilizzato uno stratagemma per sottrarsi al giudizio del televoto.

Barbara Alberti decide di tornare in gioco nella puntata del 27 gennaio del GF Vip

Barbara Alberti, già nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, si era mostrata insofferente alle dinamiche del gioco e aveva manifestato la volontà di ritirarsi. La gieffina, quindi, finita in nomination insieme a Fernanda Lessa e a Patrick, subito dopo ha accusato un malore che l'ha costretta a passare qualche giorno in clinica per degli accertamenti medici. Il tutto sino alla puntata di ieri sera, in cui la Alberti ha comunicato la sua decisione di tornare nella casa del Grande Fratello Vip.

'Ho disertato e torno' - queste le parole della scrittrice, che ha ammesso di aver sentito la mancanza dei compagni di viaggio durante i pochi giorni di assenza.

Il pubblico contro il ritorno di Barbara: 'Se l'è cavata senza nemmeno una nomination d'ufficio'

Barbara Alberti, quindi, nella diretta di ieri 27 gennaio, è tornata in gioco, pronta a suo dire, a sottostare alle regole del Reality Show. Mentre gli inquilini si sono mostrati felici di accoglierla, il pubblico sui social si è scatenato e non ha apprezzato tale decisione, accusandola di aver 'barato'.

Secondo molti tweet apparsi in rete, la concorrente avrebbe finto un malore per sottrarsi al giudizio del televoto e rimanere quindi in gioco.

Altri utenti, invece, avrebbero voluto almeno una nomination d'ufficio visto che, a causa di quanto successo, il televoto della settimana era stato annullato. Niente di tutto ciò è avvenuto, visto che in nomination, questa settimana, sono finiti Patrick, Andrea Montovoli e Rita Rusic.

Quest'ultima tra l'altro ha dovuto suo malgrado assistere all'ingresso della 'rivale' Valeria Marini che ha passato una notte nella casa.

In attesa di scoprire il nome del prossimo eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip si ricorda che la prossima puntata andrà in onda venerdì 31 gennaio, come sempre a partire dalle 21.30 circa su Canale 5, con Alfonso Signorini alla conduzione, coadiuvato in studio dai due opinionisti Wanda Nara e Pupo.