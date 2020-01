Una vita, la fortunata soap nata dalla penna di Aurora Guerra, promette di regalare interessanti colpi di scena anche nella puntata che andrà in onda domenica 2 febbraio. Ceferino alla fine cederà alle avances di Casilda e questo lo farà sentire in colpa poiché crederà di avere tradito Lolita. Padre Telmo si sentirà attratto fisicamente da Lucia e la cosa lo lascerà stordito e preoccupato. Il religioso riceverà l'aiuto di Fra Guillermo, il suo mentore, per resistere alle sue pulsioni fisiche.Telmo prenderà le distanze dall'Alvarado e dirà alla giovane che tra loro non può esserci nulla.

Rosina e Susanna scopriranno cosa nasconde Liberto e la loro reazione sarà inaspettata. Una Vita va in onda su Canale 5 dalle ore 14:10 circa.

Spoiler Una Vita del 2 febbraio: Ceferino bacerà Casilda

La trama della puntata di Una vita di domenica 2 febbraio rivela cosa accadrà tra Ceferino e Casilda. L'uomo non demorderà e vorrà sposare Lolita a tutti i costi. La giovane sarà disperata poiché non proverà nulla per lui, bensì per il suo fidanzato, Antoñito. Ceferino è convinto che Lolita sia la sua promessa sposa poiché i due, in gioventù, si sono scambiati un bacio.

Secondo un'antica usanza di Cabraigho, se due giovani si baciano durante una notte in cui c'è un quarto di luna, sono promessi sposi. Lolita chiederà aiuto ad amici e parenti per liberarsi di questo fastidioso corteggiatore e, alla fine, si affiderà a Casilda. Gli amanti di questa soap nelle scorse puntate hanno visto che Casilda si è presentata, al posto di Lolita, ad un appuntamento con Ceferino.

Tra quest'ultimo e l'Escolano ci sarà un bacio e Ceferino sarà preoccupato di avere mancato di rispetto a Lolita, ma quando scoprirà di essere caduto in una trappola si adirerà molto. Successivamente l'Escolano proverà solitudine nel suo cuore poiché sentirà di nutrire ancora un sentimento per il suo defunto marito, Martin, mentre Ceferino confesserà di sentire la mancanza della sua defunta moglie.

Gli spoiler di Una Vita rivelano che tra i due ci sarà un bacio, nato probabilmente dall'essere uniti dal provare un dolore comune. I due si saluteranno e si augureranno di potersi incontrare in un momento meno doloroso della loro vita.

Anticipazioni Una Vita 2 febbraio: Fra Guillermo aiuterà Telmo a dimenticare Lucia

Le Anticipazioni Tv di Una Vita per la puntata di domenica 2 febbraio rivelano che il rapporto tra Lucia e Telmo prenderà una piega inaspettata. I fan della soap nelle scorse puntate hanno visto che tra Padre Martinez e l'Alvarado c'è stata una grande attrazione fisica, culminata in un bacio appassionato.

I due saranno addolorati di quanto successo, mentre Lucia si è rifugiata nella sua stanza a piangere inconsolabile, Telmo si è dato alla penitenza fisica digiunando e spaventando gli abitanti di Acacias 38 con un sermone sul peccato originale. Ad aiutare Telmo arriva a sorpresa Fra Guillermo, l'uomo è il mentore del religioso e a chiamarlo è stato Samuel. L'Alday ha avuto paura di perdere Lucia a causa del crescente rapporto della donna con Telmo. Per meglio dire Samuel ha avuto paura di perdere l'ingente eredità di cui lei dispone e di cui lui vuole impossessarsi per saldare i suoi debiti con lo strozzino Batan.

Le novità ci rivelano che sarà proprio Fra Guillermo ad aiutare Telmo. Egli lo convincerà che deve perseguire la strada del sacerdozio ed allontanarsi da tutte le tentazioni terrene. Padre Martinez, allora, parlerà con Lucia e le dirà che il loro rapporto deve interrompersi e che loro dovranno mantenere le distanze al fine di non incappare più in un peccato carnale.

Rosina e Susanna scopriranno il segreto di Liberto

La trama di Una Vita per la puntata del 2 febbraio svela anche come prosegue la vita di Liberto. Gli amanti di questa soap nelle scorse puntate hanno visto che il Séler ha salvato Flora dal tentato abuso da parte di Jordi Barò.

Egli è l'organizzatore del giro di scommesso dal quale Il Barbosa si è fatto abbindolare. Barò ha iniziato a frequentare La Deliciosa, dopo avere visto la Barbosa ne è rimasto invaghito. Egli ha allontanato il Barbosa al fine di rimanere solo con Flora e farle delle avances. La Barbosa lo ha respinto e Barò ha provato ad abusare di lei, ma fortunatamente Liberto lo ha sorpreso e lo ha steso con un pugno. Dopo essere stato acclamato come un eroe, è stato avvicinato da un certo Alfonso per partecipare ad incontri di boxe. Le anticipazioni Tv ci rivelano che l'uomo si recherà, quindi, di nascosto da Rosina, alla società ginnica che le è stata indicata da Alfonso.

Liberto rivelerà al Barbosa dei suoi futuri incontri sul ring e gli chiederà di non rivelare nulla a sua moglie. Íñigo sarà spaventato che Leonor possa scoprire tutto e le rivelerà quanto sa su Liberto. La Hildago cercherà di mantenere il segreto, ma quando Liberto non si presenterà alla cena per festeggiare l'anno nuovo, organizzata dalla Rubio e da zia Susanna, la giovane rivelerà quanto le è stato confidato. Rosina e Susanna si recheranno nella palestra, dove Liberto starà disputando un incontro sul ring. La visione delle due donne distrarrà il Séler che verrà colpito dal suo avversario. La Rubio si arrabbierà e colpirà l'avversario del marito con la sua borsetta.