Nelle puntate di Una vita, che andranno in onda prossimamente su Canale 5, il rapporto tra Lucìa e Samuel prenderà una piega inaspettata. Infatti la ragazza, proprio davanti all'altare, deciderà di non sposare più l'Alday, che non accetterà con "filosofia" il no ricevuto. Intanto padre Telmo, sempre più innamorato di Lucìa, prenderà in considerazione la possibilità di abbandonare l'abito talare.

Una Vita, spoiler: Telmo vuole lasciare il sacerdozio

Dopo la proposta di matrimonio che l'è stata fatta da Samuel, Lucía gli chiederà di rimandare le nozze, visto le condizioni di salute ancora precarie di Celia.

L'Alday non sarò contento di tale proposta, per questo motivo alla donna non resterà che stare alle condizioni dell'uomo e proseguire con i preparativi per le nozze. Allo stesso tempo non si placheranno i sentimenti che padre Telmo prova nei confronti di Lucía, per questo confesserà a padre Bartolomeo che per amore della ragazza potrebbe abbandonare l'abito talare.

Successivamente, Telmo e Lucía, s'incontreranno prima che quest'ultima convoli a nozze con Samuel. Il parroco non le rivelerà le sue intenzioni di lasciare il sacerdozio per i sentimenti che prova nei suoi confronti.

Per Telmo, però, il dolore di vedere Lucía sposare un altro sarà troppo grande, per questo vorrebbe allontanarsi dal paese per alcuni giorni, anche per riflettere sulla decisione in merito alla sua vocazione, ma ciò gli verrà impedito dalle guardie. Il dolore aumenterà sempre di più quando, in un momento in cui andrà a cercare Felipe, troverà Lucía con indosso l'abito da sposa. Senza dire nulla girerà i tacchi e se ne andrà.

Telmo si reca in chiesa alle nozze di Lucía

Arriverà il giorno del matrimonio, che si svolgerà in un eremo non molto distante dalla cittadina. Tutta Acacias verrà invitata a partecipare al lieto evento. Anche Telmo giungerà nel luogo in cui si svolgeranno le nozze, ma si presenterà con abiti laici. A ogni modo Lucía non lo vedrà e nel momento in cui, davanti all'altare, dovrà dire il fatidico sì, rifiuterà di sposare Samuel: "Questo è un errore, non posso farlo: non posso sposarmi con te".

L'Alday, di buon grado, non accetterà il "no" di Lucía, per questo l'attaccherà davanti a tutti e in un momento in cui la ragazza lo inviterà a recarsi fuori dalla chiesa per un chiarimento, lui la strattonerà e la farà cadere a terra. Ovviamente l'istinto di Telmo sarà quello di difendere la sua amata. Liberto rimprovererà Samuel per il comportamento che ha avuto nei confronti di Lucía e gli consiglierà di rimediare al più presto all'errore che ha commesso.

Il rifiuto di Lucía nei confronti di Samuel farà sorgere i primi pettegolezzi in paese. Infatti in tanti inizieranno a pensare a una possibile relazione tra la ragazza e Telmo. Samuel, però, non si darà per vinto. L'uomo, infatti, incontrerà Felipe a casa degli Hidalgo. L'Alday vorrà che la ragazza tenga fede alla sua promessa e cercherà sostegno anche da parte di Felipe.

Quest'ultimo, però, deciderà di non venirgli incontro.