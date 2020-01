Salvo Veneziano è finito al centro di una vera e proprio bufera mediatica in quanto il concorrente del Grande Fratello Vip 4, nella serata di domenica, si è espresso con una frase piuttosto colorita nei confronti di una delle sue inquiline Elisa De Panicis. Il panettiere siciliano durante una chiacchierata con Patrick, Pasquale e Sergio ha pronunciato parole non proprio eleganti sull'ultima concorrente entrata nella Casa di Cinecittà: "Allora dico una cosa. Io se fossi stato single, c'era quella piccolina così tutta trasparente..." La frase è proseguita con una serie di allusioni che non sono affatto piaciute al popolo del web: "Quella si merita due schiaffi, che le devi spezzare la colonna vertebrale".

Ma non è finita qui, perché gli altri concorrenti anziché riprendere il loro coinquilino sono scoppiati a ridere ironizzando sulla vicenda. Per questo motivo i telespettatori che hanno assistito alla scena andata in onda ieri 12 gennaio hanno chiesto l'immediata squalifica di Salvo. In realtà come spesso accade il web si è spaccato: da una parte c'è chi ha colpevolizzato le frasi di Veneziano. Dall'altra invece, c'è chi ha ritenuto il modo di esprimersi del concorrente molto colorito ma non violento.

Cristina Plevani si schiera con Salvo

Cristina Plevani, che in passato ha condiviso l'esperienza nella Casa del Grande Fratello proprio con Salvo Veneziano, ha espresso la sua opinione sui social. L'ex concorrente del reality-show di Canale 5 ha confessato di conoscere il modo in cui Salvo si esprime: "Queste frasi non esprimono violenza". Secondo la Plevani le parole utilizzate da Veneziano sono solo un modo più colorito per esprimere la sua forte attrazione fisica verso la De Panicis. Prima di concludere il suo intervento, Cristina ha invitato i telespettatori del GF Vip a non demonizzare il concorrente siciliano: "Esagera a figurare la sua idea, ma non è un violento".

Al momento se Salvo Veneziano sia realmente a rischio squalifica non è dato saperlo, ma senza dubbio la vicenda verrà trattata da Alfonso Signorini durante la terza puntata del reality.

Elisa e Andrea Denver: chiarimento nella notte

Nel frattempo, Andrea Denver ed Elisa De Panicis hanno avuto un chiarimento nella notte tra domenica 12 gennaio e lunedì 13. Tutto era iniziato durante l'ingresso dell'influencer nella Casa di Cinecittà: Elisa, dopo aver visto Ivan Gonzalez e Andrea Denver nel cast del reality-show, è corsa ad abbracciare i due gieffini. A quel punto Signorini ha chiesto a Denver se tra i due vi fosse stato del tenero in passato, ma il modello ha prontamente negato.

Questa notte il giovane ha rivolto le sue scuse pubbliche alla sua coinquilina, ammettendo di aver detto una bugia in diretta. Andrea infatti non solo ha fatto un passo indietro, ma ha anche ammesso di avere avuto una liaison con Elisa prima di entrare al GF Vip: "C'è stata attrazione fisica sicuramente".