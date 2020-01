Continuano ad appassionare le vicende della telenovela spagnola Una vita, sempre ricca di colpi di scena. Negli episodi in programma sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, una protagonista femminile farà prendere un grosso spavento. La donna in questione è Lucia Alvarado (Alba Gutierrez), che scoprirà di essere gravemente malata dopo essere tornata tra le braccia di Telmo Martinez (Dani Tatay) in modo clandestino. La ricca ereditiera avrà un mancamento quando farà una passeggiata insieme ad Ursula Dicenta, sotto lo sguardo sconvolto dell’ex parroco.

La situazione sarà abbastanza seria, infatti la figlia dei marchesi di Valmez dopo aver sofferto in silenzio, confesserà all’ex governante che morirà lasciando suo figlio Mateo nelle mani del perfido Eduardo.

Samuel sposato con Genoveva, Lucia sviene

C’è stato un salto temporale di quattro anni nelle puntate che il pubblico spagnolo ha visto lo scorso febbraio 2019, e che debutteranno in Italia prossimamente per via della differenza di trasmissione tra quella nostrana e iberica. Lucia farà ritorno ad Acacias 38 al fianco del marito Eduardo e del figlio Mateo avuto da Telmo, invece Samuel sarà sposato con Genoveva Salmeron.

Sia il fratello di Diego e la Alvarado pur avendo dato una svolta alle loro vite, faranno i conti con diverse difficoltà. Mentre il minore degli Alday dovrà proteggere la consorte da un difficile passato, la cugina della defunta Celia nasconderà un doloroso segreto. La ricca ereditiera non appena intraprenderà una tresca clandestina con il Martinez, comincerà ad avere alcuni malesseri al tal punto che si vedrà costretta a farsi visitare dal medico. Lucia verrà a conoscenza di avere i giorni di vita contati a causa di una grave patologia al cuore, ma sceglierà di non svelare le sue reali condizioni di salute per non far soffrire i suoi cari. Purtroppo la Alvarado apprenderà il suo tragico destino, proprio quando lei e Telmo progetteranno di rifarsi una nuova vita lontano dal quartiere iberico con loro figlio.

Quest’ultimo inizierà a preoccuparsi per la sua amata, quando perderà i sensi mentre sarà in compagnia di Ursula.

La Alvarado gravemente malata, Ursula invita Telmo a lasciare il paese

A questo punto l’ex sacerdote parecchio allarmato per quanto accaduto si recherà a casa della sua dolce metà che sarà costretta a stare a riposo, e si troverà faccia a faccia con Eduardo. Quest’ultimo dopo essersi scagliato contro il rivale in amore invitandolo a prendere le distanze dalla sua famiglia, maltratterà Mateo e la Alvarado in presenza della Dicenta. In seguito Telmo oltre a confessare a Fabiana di amare Lucia, annuncerà alla diretta interessata e ad Ursula di aver deciso di andarsene dal paese per sempre. Intanto Genoveva per aver prestato servizio in un postribolo prima di arrivare ad Acacias 38, verrà ricattata dal suo ex datore di lavoro Cristobal.

Samuel per salvare la sua amata dalle grinfie del malvivente, inizierà a chiedere del denaro agli abitanti ma purtroppo tutti gli volteranno le spalle compreso Felipe. Nel contempo la Dicenta chiederà al Martinez di non partire, invece Lucia cadrà in preda alla disperazione. In particolare quest’ultima si lascerà andare alle lacrime con l’ex governante, dicendole che a causa della sua malattia perderà la vita senza poter salvare suo figlio Mateo da Eduardo. Infine la Salmeron e Samuel si diranno disposti a vendicarsi di tutti i cittadini per non averli aiutati, invece la Dicenta farà una richiesta inaspettata a Telmo.

Nello specifico quest’ultimo verrà invitato dall’ex istruttrice ad abbandonare il quartiere spagnolo.