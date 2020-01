Arriva una bellissima notizia per tutti coloro che seguono appassionatamente le vicende della popolare soap opera spagnola Il Segreto, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Dopo il salto temporale di quattro anni avvenuto negli episodi iberici a partire dallo scorso settembre 2019, ci sarà l’ennesimo cambiamento a breve. In anteprima assoluta è stato annunciato che nelle prossime settimane di programmazione, al cast della serie televisiva si uniranno i due attori Gonzalo Trujillo e Cristina Urgel.

Gonzalo Trujillo l’ex interprete di Mauro San Emeterio approda ne Il Segreto

Le due telenovele di origini spagnole intitolate Il Segreto e Una Vita, da quando vanno in onda sia in Italia e nella penisola iberica sono state caratterizzate da numerose uscite di scena e da nuovi arrivi. Nelle ultime ore è circolata un’indiscrezione, che sicuramente verrà accolta nel migliore dei modi dai milioni di fans dello sceneggiato ambientato a Puente Viejo. Stando a quanto è stato dichiarato sul web accadrà qualcosa di inaspettato, nelle puntate in programmazione sull’emittente televisiva Antena 3 prossimamente.

Alle trame della famosa serie televisiva Il Segreto si inserirà un ex protagonista di un’altra soap spagnola, per rivestire il ruolo di un nuovo personaggio. Si tratta dell’attore Gonzalo Trujillo, conosciuto anche dal pubblico italiano per aver rivestito i panni dell’ispettore Mauro San Emeterio nella serie tv trasmessa in Spagna con il titolo di Acacias 38.

Cristina Urgel si unisce al cast della soap opera

In realtà non si tratta affatto di una novità, dato che i seguaci delle avventure ambientate in Spagna sono già abituati all’arrivo nella soap di volti già conosciuti: ad esempio l’attrice Alejandra Meco oltre ad interpretare l'insegnante Teresa Sierra ad Acacias 38 ha rivestito il ruolo di Elsa Laguna nella cittadina di Puente Viejo. Oltre all’ingresso di Gonzalo Trujillo, al cast si unirà anche Cristina Urgel molto nota a livello internazionale: entrambi gli attori hanno confermato la loro incorporazione nelle trame attraverso i propri profili Instagram ufficiali.

Inoltre l’ufficialità è stata appena resa nota anche sul sito Culture en Serie, ma al momento sui due nuovi personaggi è possibile sapere soltanto che la loro presenza sarà fissa per circa due mesi. Stando ad alcune supposizioni, però Gonzalo potrebbe essere benissimo il misterioso uomo con cui la diabolica marchesa Isabel de Los Visos ha trascorso le festività natalizie di recente. Cristina invece potrebbe dare vita alla donna che ha messo al mondo Pablo, nato dalla relazione sentimentale avuta in passato con Ignacio Solozábal.