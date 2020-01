Prosegue l'appuntamento con le avvincenti anticipazioni di Beautiful, la soap opera scritta dai fratelli Bell, campione di ascolti in tutto il mondo. Le anticipazioni in onda dal 13 al 17 gennaio negli Usa, rivelano che Brooke Logan dichiarerà guerra a Quinn Fuller e a Shauna Fulton, dopo aver appreso del tradimento di Ridge Forrester. Dall'altro canto, Flo sarà intenzionata a riprendersi il suo grande amore, Wyatt Spencer, nonostante questi sia fidanzato con Sally Spectra.

Beautiful: Shauna spinge Flo a riconquistare Wyatt

Le trame di Beautiful, incentrate sulle puntate americane in onda da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio sulla Cbs, rivelano che Flo (Katrina Bowden) tornerà nelle vicende ambientate a Los Angeles. Scendendo nel dettaglio, la giovane incontrerà nuovamente la madre dopo alcune settimane. Durante l'incontro, Shauna spingerà la figlia tra le braccia di Wyatt, in quanto crede che sia ancora innamorato di lei. Peccato che il piano della Fulton sia ostacolato da Sally (Courtney Hope), l'attuale fidanzata dello Spencer.

L'ex complice di Reese Buckingham deciderà di combattere per riprendersi il suo grande amore?

Sembra proprio di sì, in quanto i portali americani indicano che Flo si farà trovare in lingerie da Wyatt (Darin Brooks) con l'intenzione di sedurlo come suggeritole da Shauna. In questo frangente, la giovane rivelerà allo Spencer di amarlo ancora, tanto che quest'ultimo si troverà in difficoltà davanti alle sue avances.

Brooke, tradita da Ridge, si scaglia contro Shauna e Quinn

Ma i colpi di scena non finiranno certamente qui, in quanto si tornerà a parlare della crisi coniugale tra Ridge e Brooke. Nelle puntate americane di Beautiful, in onda dal 13 al 17 gennaio sulla Cbs, la Logan perderà completamente il lume della ragione, quando apprenderà del tradimento dello stilista. La madre di Hope (Annika Noelle) scoprirà, infatti, che il Forrester e Shauna (Denise Richards) si sono scambiati alcuni baci nel corso degli ultimi mesi.

Una scoperta che genererà la furia della donna, la quale si scaglierà duramente contro l'amante del marito.

In seguito, la sorella di Katie si recherà a casa di Eric, dove affronterà Quinn (Rena Sofer) a muso duro. Alla fine, le due donne si dichiareranno guerra a vicenda. Una lite di cui sarà testimone il capostipite della famiglia Forrester, il quale si troverà in mezzo a tre fuochi. A tal proposito, Brooke (Katherine Kelly Lang) accuserà la Fulton di tutti i problemi coniugali sorti con Rigde (Thorsten Kaye). Dall'altro canto, la Fuller difenderà a spada tratta l'amica. In attesa di scoprire cosa succederà, ricordiamo che questi appuntamenti andranno in onda tra circa otto mesi su Canale 5, a causa della differenza di messa in onda con gli Usa.