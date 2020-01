Imperdibili le nuove puntate di Una vita: le anticipazioni relative agli episodi iberici svelano che Lucia si troverà ad affrontare una situazione alquanto difficile. Dopo aver rinunciato all'amore di Telmo, sposerà Eduardo, un uomo crudele e che la tratterà come una serva. Il Martinez però non riuscirà a stare lontano da Lucia e così i due finiranno per intrecciare una relazione clandestina, con la complicità di Ursula Dicenta.

Gli spoiler della nuova stagione raccontano che Eduardo renderà la vita di Lucia un vero e proprio calvario, tanto che la Dicenta deciderà di intervenire attuando l'unica soluzione possibile: eliminare per sempre il marito della Alvarado.

Una Vita, le nuove puntate: Ursula salva Lucia

Nei prossimi episodi della soap opera ambientata nel quartierino di Acacias 38, il destino crudele se la prenderà con Lucia. La poverina, dopo aver accusato un malore nel mezzo della piazza, verrà portata in ospedale per degli accertamenti. Purtroppo, gli esiti delle analisi saranno infauste. Il medico le diagnosticherà una grave malattia al cuore che non le lascerà scampo. Mentre la Alvarado è in ospedale, Ursula sarà impegnata nel portare avanti il suo piano.

Mentre è in casa con Eduardo, gli verserà del veleno nel bicchiere di acqua e, poco dopo, l'uomo comincerà a sentirsi male. Stando all anticipazioni di Una Vita, Eduardo a malapena si trascinerà fuori dall'abitazione stringendosi le mani alla gola e, dopo qualche rantolo, si accascerà a terra privo di sensi. Ursula, per non destare sospetti, accorrerà in suo soccorso ma per l'uomo non ci sarà più nulla da fare.

Telmo fa le sue condoglianze a Lucia

Come rendono noto le anticipazioni di Una Vita, Lucia apprenderà della dipartita del marito e organizzerà il suo funerale. La Alvarado incontrerà Telmo, che le esprimerà le sue condoglianze. Affranta, la donna lo pregherà di andarsene. Nel frattempo, Ursula resterà a casa con Mateo, cercando di rassicurarlo. Lucia durante la messa perderà di nuovo i sensi, facendo preoccupare il Martinez che, immediatamente, la porterà in ospedale.

Samuel, approfittando del fatto che tutti i vicini sono al funerale di Eduardo, entrerà di soppiatto nella burreria con l'intenzione di rubare l'incasso per pagare Jimeno Batan e mettere fine all'incubo che lo vede coinvolto insieme a Genoveva. Tornato a casa, sarà proprio la moglie dell'Alday ad informarlo che gli uomini di Christopher la stavano cercando in albergo.

Samuel nei guai nelle prossime puntate di Una Vita

Susana, dopo aver scoperto il furto di Samuel, informerà Lolita ed Antonito, che resteranno senza parole. Nel frattempo, i coniugi Alday faranno in fretta e furia i bagagli, ormai costretti a lasciare per sempre Acacias se non vogliono essere catturati dagli scagnozzi di Batan. Le anticipazioni di Una Vita infine, raccontano che le condizioni di Lucia peggioreranno progressivamente.

Pare che per lei non vi sia speranza.