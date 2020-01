Proseguono gli appuntamenti con Una vita, in onda tutti i giorni su Canale 5 - eccetto il sabato - a partire dalle 14:10. La soap può essere seguita anche in streaming on demand su Mediaset Play che mette a disposizione dei telespettatori ogni puntata dopo la messa in onda giornaliera. Acacias 38 ha riservato al proprio pubblico sempre nuovi e inaspettati colpi di scena e sarà così anche nelle puntate in onda in Italia da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che padre Telmo e Lucia si sentiranno profondamente in colpa per ciò che è accaduto tra i due nelle puntate precedenti.

Sempre più complici e attratti l'uno dall'altra, il sacerdote e la giovane Alvarado hanno infatti assecondato i loro sentimenti non tenendo più nascosto ciò che provano. Perciò, mossi dalla convinzione che ciò che hanno fatto sia sbagliato, decideranno di tenersi distanti. Intanto Samuel cercherà di colpire il suo rivale recandosi da Frate Guglielmo per riferirgli che Telmo si è avvicinato a Lucia in modo poco opportuno mirando all'eredità della giovane.

Anticipazioni Una Vita: puntate in onda dal 27 al 31 gennaio

La tormentata storia d'amore tra Telmo e Lucia continuerà ad appassionare i telespettatori di Una Vita ancora per molto tempo. I due sembreranno non essere destinati a stare insieme per gli innumerevoli ostacoli che continueranno a presentarsi nelle prossime puntate della soap opera spagnola. Stando alle anticipazioni relative agli appuntamenti pomeridiani in programma dal 27 al 31 gennaio, i due innamorati cercheranno di stare lontani.

Telmo rifiuterà l'invito di Celia alla cena della vigilia di Natale mentre Lucia si chiuderà in camera sua. Nel frattempo Íñigo convincerà Liberto a continuare la sua carriera da combattente e lo aiuterà a prepararsi per l'incontro. Flora sentirà un dialogo tra il Selen e l'amico e chiederà al fratello di riferire a Leonor che Liberto ha accettato di combattere. Intanto, dopo aver riflettuto sulla situazione, Lucia deciderà di affrontare Telmo per avere un chiarimento.

Una Vita, anticipazioni fino al 31 gennaio

Per Telmo e Lucia non sarà facile chiarirsi perché il giovane si troverà ad affrontare una profonda crisi interiore, perciò la visita della ragazza peggiorerà la situazione. I due non riusciranno in alcun modo a risolvere i loro problemi e il sacerdote, per espiare le sue colpe, inizierà un lungo cammino di penitenza. Nel frattempo Samuel penserà di rendere ancor più difficile la vita del parroco andando a far visita a frate Guillermo, maestro e amico del suo rivale.

Secondo le anticipazioni l'Alday ingannerà il religioso rivelandogli che Telmo, oltre a peccare nei confronti della sua fidanzata, è attratto dal denaro della ragazza. Guillermo si precipiterà ad Acacias per far 'rinsavire' il giovane sacerdote.