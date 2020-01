Grazie alle anticipazioni spagnole di Una vita, scopriamo che Ursula verrà trovata in una pozza di sangue, priva di vita e vestita con un abito talare nero. Vedremo la perfida donna chiudersi in un convento e, visibilmente giunta alla follia, vendicarsi dei vicini. Nessuno di loro infatti la degnerà di uno sguardo, dopo avere conosciuto quanto male ha fatto. La sua ultima vendetta sarà la causa della sua fine.

Ursula verrà trovata stesa a terra, morta

La madre di Blanca sarà trovata in una pozza di sangue, a terra, priva di vita.

Da tempo l'anziana istitutrice ha perso i lumi della ragione e si comporta come una pazza. I vicini del ricco quartiere spagnolo la evitano, quasi fosse un'appestata e non vogliono avere niente a che fare con lei.

Tutto Acacias è ormai al corrente delle malefatte che la donna, un tempo diventata buona, ha portato a termine. L'ultima sua trovata sarà di rinchiudersi in un convento e, all'oscuro di tutti, vendicarsi dei suoi vicini di Acacias. Quindi, anche il giorno della morte verrà trovata vestita come una suora, ma di nero.

L'anziana donna, che aveva preso il posto di Cayetana, in passato si era redenta, diventando addirittura la serva di don Telmo. Ultimamente però la sua brama di vendetta l'ha condotta alla pazzia e ora il suo unico desiderio sarà di farla pagare a tutti gli abitanti di Acacias.

Ursula scombussolerà la vita a Felipe e Genoveva

Acacias non vivrà una bella situazione e Ursula si vorrà vendicare di tutti, peggiorando ulteriormente gli stati d'animo dei borghesi abitanti nel ricco quartiere spagnolo. Ora è il turno di Felipe e Genoveva, con l'abito talare la perfida madre di Blanca cercherà di spaventare la moglie dell'avvocato, in attesa di un figlio dall'Halvarez Hermoso.

La coppia però non si piegherà alla vendicativa donna, anzi entrambi minacceranno di morte la Dicenta. Quest'ultima si recherà dal prete a confessare di sentire molto vicina la fine dei suoi giorni.

La Dicenta sarà cosciente, nella sua pazzia, che Genoveva sarebbe riuscita a toglierle la vita e prendere il suo posto nel quartiere. Ricordiamo che Genoveva aveva sposato Samuel, dopo il lavoro nel lupanare. Il figliastro di Ursula era stato ammazzato per averla difesa da morte certa. Lo aveva ucciso il protettore a cui non aveva dato i soldi per riscattare il suo silenzio e quindi avrebbe voluto nuocere alla coppia.

Ricattata da Cristobal, suo ex protettore, la donna diventerà ancora cattiva, dopo avere visto che nessuno ha aiutato economicamente il marito, caduto in rovina. Genoveva spera di vendicare la sua morte, così come sempre aveva fatto Ursula, di cui era stata anche complice nella vendetta contro Acacias.