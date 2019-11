La soap Una vita continua ad appassionare il pubblico di Canale 5, desideroso di sapere che cosa accadrà in quel di Acacias 38. Gli spoiler delle puntate spagnole che vedremo in Italia tra qualche settimana, rivelano che Lucia scoprirà di essere molto malata, sebbene nasconda il suo reale stato di salute ai suoi amici più cari. La sua preoccupazione maggiore sarà quella di proteggere suo figlio Mateo dalle angherie del perfido marito. Nel frattempo, la strana alleanza tra Telmo e Ursula incuriosirà il pubblico della soap opera.

Una Vita: Lucia si ammala

La povera Alvarado sarà assoluta protagonista delle prossime puntate della soap ambientata ad Acacias 38 e in onda su Canale 5. Le anticipazioni di Una Vita raccontano che Lucia, dopo essersi sentita male, riceverà una pessima notizia. Purtroppo, ha sviluppato una severa malattia al cuore che non può essere curata. I giorni su questa Terra, per lei sono contati. Lucia, sebbene sia molto spaventata dalla diagnosi, preferirà non dire nulla né a Telmo e nemmeno a suo marito che, nonostante capisca che non stia bene, continuerà a trattarla in malo modo.

Dopo essere stata dal medico, la poverina verrà avvicinata da Eduardo che, dopo averla insultata, la accuserà addirittura di averlo tradito.

Il piano di Lucia di fuggire da Acacias con Telmo e il piccolo Mateo dovrà per forza saltare, visto che ha pochi giorni di vita. Cercando di farsi forza, la donna proverà a non far trapelare il suo dolore. Nello stesso tempo, Felipe non sarà affatto felice del suo nuovo lavoro e non nasconderà un certo nervosismo. Antoñito e Lolita invece saranno sorpresi da una buona notizia che potrebbe risanare le loro finanze.

Samuel e Genoveva sommersi dai debiti

Gli spoiler di Una Vita rivelano che Samuel e Genoveva saranno piuttosto preoccupati per il grosso debito che sono stati chiamati a sanare. L'eredità di Lucia non è finita nelle mani dell'Alday, che dunque versa in condizioni economiche disastrose. Samuel proverà a chiedere un prestito alla banca, ma riceverà una risposta negativa, visto che non ha alcuna garanzia da offrire.

L'alleanza di Ursula e Telmo per il bene di Lucia

Il generoso Telmo capirà che la Alvarado è vessata dal marito Eduardo e, per tale ragione, cercherà un'alleata per salvarla. Inaspettatamente, il Martinez troverà in Ursula Dicenta una valida amica. La ex istitutrice infatti, farà in modo che Telmo riesca a vedere suo figlio Mateo. Purtroppo, i due non sanno che Eduardo ha dei forti sospetti e che ha iniziato a tenere d'occhio la moglie.

Molto probabilmente, l'uomo ha scoperto che Lucia ha progettato di fuggire da Acacias con Telmo e il piccolo Mateo. Si vendicherà?