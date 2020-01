Le parole di Salvo Veneziano sull’influencer Elisa De Panicis, criticata con parole volgari sull'abbigliamento succinto e con espressioni violente come 'Merita due schiaffi', continuano a far discutere. Sul web si è scatenata un’accesa polemica che ha coinvolto anche molti personaggi dello spettacolo. Intorno al concorrente del Grande Fratello Vip è nato un vero e proprio caso, mentre lui, ignaro di tutto, continua ad esprimere commenti sulle donne della casa, per ultima, anche sull’ex madre natura Paola Di Benedetto.

Proprio nelle ultime ore è arrivato il tweet del famoso opinionista Cristiano Malgioglio, che si è scagliato duramente contro il pizzaiolo siciliano. Il cantante è veramente disgustato dall’accaduto; le sue parole sono dure e taglienti e non lasciano spazio ad ulteriori interpretazioni.

Cristiano Malgioglio contro Salvo Veneziano: ‘Mi fa semplicemente schifo’

Cristiano Malgioglio è da molti anni opinionista dell’edizione per non famosi del Grande Fratello, al fianco di Iva Zanicchi e sotto la conduzione di Barbara d'Urso.

Malgioglio, che è stato anche concorrente di questo reality, conosce bene le dinamiche e i meccanismi che possono prendere piede nella casa. Questo però, secondo Malgioglio, non giustifica il comportamento del pizzaiolo. ‘Sono sempre stato vicino alle donne che amo troppo...schifo’, tuona il paroliere. Ricordiamo che Cristiano già aveva fatto valere la sua opinione, quando nel 2018 i ragazzi del Grande Fratello 15 avevano attaccato ripetutamente la spagnola Aida Nizar. Anche in quell’occasione Malgioglio si schierò dalla parte delle donne. Secondo Malgioglio nei confronti di Salvo sono necessari dei provvedimenti.

Federica Panicucci furiosa a Mattino Cinque: 'Questo video mi fa orrore'

‘A me questo video fa orrore. Trovo disgustoso tutto ciò’. Così Federica Panicucci ha aperto il consueto talk settimanale sul Grande Fratello Vip.

La conduttrice di Mattino Cinque è apparsa davvero molto infastidita e arrabbiata per quanto è accaduto nella casa più famosa d’Italia. La Panicucci sembra condividere il pensiero della maggior parte delle persone che, in queste ore, stanno esprimendo sul web la loro opinione. Sono tanti infatti gli utenti che stanno chiedendo al Grande Fratello la squalifica immediata del concorrente che, ricordiamo, attualmente si trova in nomination con Patrick Ray Pugliese.

Ciò che ha colpito gli utenti dei social è il fatto che gli altri tre ragazzi, che si trovano nel privé con Salvo, abbiano riso e contribuito al suo discorso su Elisa De Panicis. Nonostante il contesto di goliardia in cui sono state pronunciate, niente potrebbe infatti giustificare delle parole che richiamano in maniera inequivocabile un rapporto violento.

Resta da chiarire quali provvedimenti verranno presi dalla produzione durante la terza puntata del programma che andrà in onda mercoledì prossimo su Canale 5.