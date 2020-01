Grande colpo di scena in arrivo nei prossimi appuntamenti italiani della telenovela Una vita, scritta dall’autrice Aurora Guerra. L’attenzione del pubblico sarà indirizzata ancora una volta verso la protagonista Lucia Alvarado (Alba Gutierrez), che proprio quando potrà rifarsi una nuova vita con le persone che ama apprenderà di essere ad un passo dalla morte. Telmo Martinez (Dai Tatay) metterà la parola fine alle numerose critiche dei vicini non appena scoprirà che la sua dolce metà ha i giorni di vita contati poiché il medico le ha diagnosticato una patologia al cuore incurabile.

Per mettere a tacere le voci relative alle sue interferenze nel matrimonio tra il crudele Eduardo e la cugina della defunta Celia, il parroco confesserà pubblicamente di essere il vero padre di Mateo.

La morte di Samuel, Ursula nasconde la malattia della Alvarado

La morte di Samuel ha rappresentato uno dei momenti clou degli gli episodi dello sceneggiato iberico trasmessi sull’emittente televisiva La 1 TVE lo scorso aprile 2019. Puntate che i telespettatori italiani vedranno tra qualche mese. Nello specifico l'Alday perderà la vita per mano di Cristobal.

Quest’ultimo, dopo aver ucciso Samuel, si darà alla fuga mentre gli abitanti saranno assaliti dai sensi di colpa per non aver concesso un aiuto economico a Genoveva e al marito nel momento opportuno. Intanto Felipe e Telmo attenderanno con ansia di conoscere l’esito delle analisi di Lucia. Ursula, essendo già a conoscenza che la ricca ereditiera è gravemente malata, farà il possibile per impedire all’ex parroco e all’avvocato di apprendere la struggente realtà.

Successivamente la Salmeron si allontanerà da Acacias 38, ma prima di partire prometterà di fare ritorno nella cittadina per vendicare la tragica fine del consorte passato a miglior vita per difenderla.

Lucia in gravi condizioni di salute, Telmo annuncia di essere il padre di Mateo

Intanto Telmo continuerà a prendersi cura della Alvarado che, per via delle sue pessime condizioni di salute, si vedrà costretta a stare sotto controllo dei medici.

Il Martinez, già sofferente per la malattia della sua amata e stanco di ascoltare i pettegolezzi degli abitanti di Acacias, sceglierà di svelare uno scottante segreto. Nello specifico l’ex sacerdote, nel capitolo numero 999, annuncerà pubblicamente che il piccolo Mateo è suo figlio ma non prima di aver messo al corrente il ragazzino del loro reale legame in presenza di Lucia. Infine i cittadini si accorgeranno che la vedova di Samuel non si trova più nel quartiere spagnolo mentre Telmo comincerà a comportarsi come un vero padre nei confronti di Mateo.