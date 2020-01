Anche se non partecipa più a Uomini e donne da qualche anno, Giorgio Manetti è ancora interpellato dalle riviste di Gossip su quello accade in studio tra i vari protagonisti. L'ex cavaliere del Trono Over, ad esempio, di recente ha rilasciato un'interessante intervista nella quale ha parlato sia delle disavventure d'amore di Gemma Galgani che dei motivi per i quali non considera più il dating-show importante per lui come una volta.

Giorgio commenta le 'gesta' di Gemma a Uomini e Donne

L'ultimo numero di "Vero Tv" ha raccolto le dichiarazioni esclusive che Giorgio Manetti ha fatto su quello che sta accadendo di recente a Uomini e Donne Over: l'ex protagonista del programma, infatti, ha commentato in modo anche sarcastico il difficile percorso di Gemma Galgani alla ricerca della persona giusta.

Probabilmente facendo riferimento alla relazione finita male tra la dama e Juan Luis Ciano, il toscano ha detto: "Vederla soffrire mi fa stare male, ma le auguro altri dieci anni di televisione se è quello che desidera".

Non è la prima volta, infatti, che il "gabbiano" punzecchia l'ex fidanzata sulla sua presunta ambizione ad essere più un personaggio che una signora di 70 anni che sogna di innamorarsi. "Lei potrebbe trovare l'amore anche lontano dalle telecamere", ha aggiunto Giorgio con evidente tono polemico.

Manetti prende le distanza dall'Uomini e Donne di oggi

In merito ad un suo chiacchierato ma fino ad ora mai avvenuto ritorno a Uomini e Donne Over, Giorgio ha recentemente dichiarato: "È un programma che non sento più mio. Oggi vedo solo persone che litigano, non c'è più voglia di trovare davvero l'anima gemella".

L'ex cavaliere, dunque, è convinto del fatto che tutti gli attuali protagonisti della versione "senior" del dating-show non ambiscano ad innamorarsi sul serio ma soltanto ad apparire in televisione e diventare "star" sui social network.

Questo parere Manetti l'ha espresso spesso anche su Gemma, con la quale ha avuto una storia di circa 8 mesi un po' di tempo fa: secondo il toscano, la Galgani sarebbe cambiata tanto rispetto a quando stavano insieme, perché oggi in lei prevarrebbe il personaggio che è diventata sulla sua persona.

Uomini e Donne Over: ancora delusioni d'amore per Gemma

L'avventura più che decennale di Gemma nel Trono Over di Uomini e Donne, procede come al solito: chi segue con affetto la trasmissione, infatti, sa benissimo che sono all'ordine del giorno le delusioni che la dama vive in ambito sentimentale.

L'ultimo cavaliere che la torinese ha frequentato per quasi due mesi, è stato Juan Luis Ciano: questa relazione, mai realmente decollata perché lui non se l'è sentita di dare neppure un bacio passionale alla Galgani, è finita in malo modo un paio di settimane fa per volere di lei.

Dopo una breve e fugace conoscenza con il signor Marcello, oggi Gemma è ancora sola e alla ricerca dell'anima gemella: riuscirà a trovarla?