Gli spoiler della famosa soap opera Un posto al sole interessano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio, Fabrizio tenterà di riavvicinarsi a Marina, mentre la sorpresa organizzata da Filippo per Irene e Serena non andrà come sperato dall'uomo. Nel frattempo Raffaele sarà preoccupato per Renato, poiché l'uomo sarà lasciato solo, prima da Nadia e poi da Otello. Quest'ultimo dovrà affrontare molto presto un nuovo dilemma. In seguito Serena sarà ormai stanca di doversi giustificare con suo marito.

Di seguito le altre anticipazioni della telenovela napoletana.

Spoiler Un posto al sole: Filippo geloso

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 27 al 31 gennaio, Filippo sarà notevolmente geloso, tanto da prendere una decisione incontrollata, la quale potrebbe peggiorare la situazione. Frattanto Angela sarà assai in ansia per sua madre, mentre Marcello cercherà di manipolare Giulia. Successivamente Roberto si avvicinerà a Marina: quest'ultima si renderà conto che i suoi problemi con Fabrizio sono legati anche al lato professionale, non solo a quello privato.

Un posto al sole: Giulia in balia di Marcello

Giulia sarà completamente in balia di Marcello e sarà di nuovo pronta ad aiutarlo. Intanto Filippo si convincerà di poter riconquistare Serena, ma Leonardo si immischierà improvvisamente nella loro relazione. In seguito Patrizio vorrà aiutare Diego a trovare un nuovo lavoro e sarà disposto a tutto pur di dare una mano all'amico. Nel contempo, Angela sarà desiderosa di risolvere la brutta situazione creatasi con la maestra di Bianca e deciderà di parlare con la preside della scuola quanto prima.

Successivamente Patrizio metterà a dura prova Samuel, poiché vorrà sostituirlo con Diego, ma presto qualcuno lo farà ragionare riguardo il suo atteggiamento poco leale. Poi Serena verrà spiazzata da un'improvvisa proposta di Leonardo e sarà alquanto preoccupata per la serenità familiare di Filippo ed Irene. Più tardi Samuel riceverà una proposta per un concerto, mentre Angela verrà a scoprire da Bianca e Franco ciò che è avvenuto fuori dalla scuola, così la situazione prenderà nuovi risvolti.

Infine Arianna riceverà una sorpresa inattesa.

Dove guardare in streaming online gli episodi di Un posto al sole

Intanto che vengano trasmesse le nuove puntate di Un posto al sole è possibile rivedere in streaming online alcuni degli episodi già visti in tv, registrandosi senza impegno sull'apposito sito RaiPlay.it. Oltre alle puntate della serie napoletana, sulla piattaforma dedicata si possono trovare alcuni clip relativi agli spoiler e alle trame di Un posto al sole.