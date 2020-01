A causa della festa dell'epifania, la soap opera Una vita, così come Il Segreto, tornerà in onda a partire da martedì 7 gennaio fino a venerdì 10, sempre su Canale 5 e sempre dalle 14.10 circa. Nel corso di questi quattro episodi assisteremo a dei risvolti molto interessanti nella trama. Partendo dal primo giorno di messa in onda, martedì 7 gennaio, vedremo che l'attenzione si focalizzerà su Padre Telmo Martinez.

Il sacerdote, nonostante faccia di tutto pur di allontanare dalla sua mente i pensieri che ha sulla giovane Lucia, non potrà fare a meno di preoccuparsi per lei.

Proprio per tale ragione, deciderà di fare delle indagini per scoprire se la ragazza sia ancora in pericolo a causa di Samuel oppure no. Allo scopo di ottenere le informazioni di cui è alla ricerca, convocherà Batan per un faccia a faccia.

Anticipazioni Una Vita puntata 7 gennaio: l'incontro tra Telmo e Batan per parlare di Samuel

L'episodio di Una Vita, che andrà in onda domani martedì 7 gennaio, vedrà come protagonista Padre Telmo. Quest'ultimo vorrà capire se Samuel sia ancora intenzionato ad ingannare l’Alvarado.

A tale scopo, il sacerdote chiederà un incontro con Batan per scoprire se è a conoscenza di informazioni in merito. L'uomo di fede avrà come obiettivo quello di scoprire se l'Alday sia ancora in affari con lo strozzino per quanto riguarda la questione dell'eredità di Lucia. Samuel, infatti, ha un debito con il sadico personaggio di Una Vita e per poterlo estinguere ha puntato gli occhi sulla giovanissima ereditiera, imparentata con i Marchesi di Valmez.

Telmo tiene molto alla giovane Alvarado e farebbe di tutto per difenderla. Per questo motivo, prima che la donna possa prendere la decisione di accettare la proposta di matrimonio di Samuel, è intenzionato a scoprire se l'Alday voglia ancora truffarla e impossessarsi di tutto il suo denaro. Come si comporterà l'astuto Batan? Rivelerà al sacerdote tutte le informazioni di cui ha bisogno oppure no?

La casa di Celia e Felipe continua ad essere in quarantena, Telmo va da loro

Nel frattempo, Telmo deciderà anche di violare la quarantena e di andare a casa di Celia e Felipe per prendersi cura di loro. Ripercorrendo un po' le tappe di quanto accaduto in questi giorni, vediamo che dopo che la donna si è ammalata dello stesso virus degli abitanti dell'Hoyo, il suo compagno ha deciso di non abbandonarla e di trascorrere ogni attimo al fianco della donna. Questo, però, gli è costato parecchio, dal momento che è finito per ammalarsi anche lui. Proprio per tale ragione, tutti gli abitanti di Acacias saranno molto in pensiero per la coppia.

Inigo, invece, continua a bazzicare nel mondo delle scommesse clandestine di boxe e questo sta indispettendo sempre di più Leonor e tutte le persone che tengono a lui.

Molto presto, infatti, potrebbero esserci dei risvolti inaspettati nella trama.