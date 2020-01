Stasera, lunedì 6 gennaio, si concluderà il ciclo della Lotteria Italia 2019. Su Rai 1, durante lo speciale de I Soliti Ignoti condotto da Amadeus, verranno svelati i cinque biglietti vincenti della prima categoria: il primo premio ha il valore di 5 milioni di euro. Ci sarà spazio anche per il Festival di Sanremo, infatti il conduttore annuncerà in anteprima i titoli delle 22 canzoni in gara nella categoria Big.

I Soliti Ignoti, anticipazioni: in onda l'annuncio dei titoli delle canzoni di Sanremo

La puntata de I Soliti Ignoti procederà come il suo solito: un concorrente sarà protagonista della partita, che vedrà tra gli ignoti tanti personaggi del mondo dello spettacolo. A fine puntata, questi ultimi, saranno protagonisti di un gioco finale. Cinque personaggi concorreranno e saranno abbinati ai cinque biglietti estratti della Lotteria Italia: la classifica finale della sfida determinerà l'ordine dei premi, il più ricco varrà ben 5 milioni di euro.

Durante la serata ci sarà spazio anche per il Festival di Sanremo, infatti Amadeus annuncerà in anteprima assoluta i titoli delle 22 canzoni che concorreranno nella categoria Big. L'appuntamento con lo speciale de I Soliti Ignoti è per le 20:30 su Rai 1 e in contemporanea streaming sulla piattaforma Raiplay.