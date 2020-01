Lunedì 20 gennaio su Canale 5, andrà in onda un nuovo episodio di Una vita, ricco di emozioni e colpi di scena. In particolare, il nuovo appuntamento sarà incentrato sulla vicenda legata a Lolita e alle usanze di Cabrahigo, che come noto, stanno impedendo alla domestica di sposarsi con Antonito. Ceferino, un amore di gioventù di Lolita, sostiene infatti di essere il suo promesso sposo e questo a causa di alcune strane usanze del loro paese di origine. Grazie allo zio Gennaro, si scoprirà che per rompere il patto, una giovane vedova dovrà far innamorare Ceferino e sarà proprio Casilda ad aiutare in questo senso l'amica.

Intanto Celia e Felipe, sembreranno essere tornati ad Una vita normale, dopo il grande spavento causato dall'epidemia. Lucia invece, sarà sempre più vicina a padre Telmo e questo, scatenerà la rabbia di Samuel, il quale avrà il timore di perdere la possibilità di mettere le mani sull'eredità dei Marchesi di Valmez.

Anticipazioni del 20 gennaio: Casilda cerca di far innamorare Ceferino

Un appuntamento ricco di emozioni quello che attende i fan della soap ambientata ad Acacias nel pomeriggio del 20 gennaio dove Casilda, nonostante le reticenze iniziali, accetterà di aiutare Lolita e Antonito con Ceferino.

La Escolano quindi, secondo le tradizioni di Cabrahigo, dovrà dare un bacio d'amore all'uomo. Solo in questo modo, si romperà il patto che vede Ceferino e Lolita promessi sposi. Tutti in soffitta, appoggeranno il piano, in quanto sembrerà essere l'unico modo che potrebbe consentire a Lolita di sposare il suo amato Antonito. Nel frattempo Ceferino sarà riuscito a convincere Lolita ad accompagnarlo al cinematografo.

Riuscirà Casilda a dare un bacio d'amore a Ceferino?

In attesa di scoprire se Casilda riuscirà a far innamorare di Ceferino, ad Acacias Samuel sarà indispettito dopo il rifiuto di Lucia alla sua proposta di matrimonio. L'Alday avrà intuito che, dietro al rifiuto della Alvarado vi è il sentimento che la lega al padre Telmo e comincerà a studiare una nuova offensiva contro il parroco. Intanto Servante sarà deluso per non essere riuscito a partire per Cuba a causa dell'uragano che ha colpito l'Isola.

Le anticipazioni inoltre, svelano che Casilda, pur di aiutare Lolita, la accompagnerà nell'uscita con Ceferino, anche se non sarà ancora ben chiaro come la Escolano riuscirà a far innamorare Ceferino. In attesa di ulteriori novità in merito alla vicenda, si ricorda che la soap Una vita, va on onda tutti i pomeriggi su Canale 5, ad esclusione del sabato. Su Mediaset Play invece, sono disponibili le puntate già andate in onda, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.