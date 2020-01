Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, lo sceneggiato di grande successo della tv di Stato. Le trame degli episodi in onda dal 20 al 24 gennaio 2020 su Rai Uno, svelano che Federico Cattaneo entrerà in ospedale per operarsi alla colonna vertebrale. Cosimo Bergamini, invece, dimostrerà di avere qualche problema famigliare mentre Angela Barbieri sarà in cerca di un lavoro.

Il Paradiso delle Signore, episodi al 24 gennaio: la decisione di Federico

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, trasmesse da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio 2020 su Rai Uno, rivelano che Vittorio e Marta ultimeranno gli ultimi dettagli per la consegna delle divise alle hostess, visto l'imminente apertura dell'Expo 61.

Federico, invece, deciderà di sottoporsi al delicato intervento chirurgico, dopo essersi consultato con il professore Faraone, giunto addirittura a casa sua per un consulto. Una decisione, che destabilizzerà la madre Silvia, mentre Roberta sosterrà il fidanzato in questa difficile battaglia. Intanto, al grande magazzino Gabriella rimprovererà aspramente Cosimo sulla consegna sbagliata delle divise. Di conseguenza, Agnese cercherà di sedare gli animi inferociti dei due giovani davanti a Conti.

Angela alla ricerca di una nuova occupazione

Angela rivelerà a Gabriella di essersi licenziata dal circolo. Più tardi, la sorella di Marcello dovrà mettersi alla ricerca di una nuova occupazione per pagare la parcella del legale, assunto per ritrovare suo figlio. Dall'altra parte, Adelaide minaccerà di abbandonare la Villa Guarnieri, dopo essersi scontrata con Umberto. A tal proposito, Marta e suo fratello tenteranno di convincere la zia a restare a Milano, senza riuscirci.

Infine, Federico sarà sempre più convinto a tentare la strada dell'intervento chirurgico per riprendere l'uso delle gambe, nonostante il parere contrario di sua madre.

Il Paradiso delle Signore, spoiler: il Cattaneo entra in ospedale per operarsi

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore in onda fino al 24 gennaio 2020, rivelano che tra la Rossi e Cosimo ci sarà altissima tensione. Intanto, Luciano sarà preda dello sconforto, dopo aver parlato al telefono con la moglie, a riguardo la decisione del figlio.

Ma ecco, che a sostenere il Cattaneo giungerà Clelia, la sua ex amante. Riccardo, invece, farà una bella sorpresa ad Angela alla ricerca di un'occupazione, mentre Federico entrerà in ospedale. A tal proposito, Roberta trascorrerà tutta la notte accanto al Cattaneo. Poi, la Pellegrino riprendere il suo posto come Venere, mentre il figlio di Luciano comincerà a mostrare segni di paura.

Cosimo ha alcuni problemi famigliari

Una grave distrazione di Cosimo creerà un grattacapo a Vittorio e Marta. Intanto, Flavia rivelerà alla contessa di Sant'Erasmo di avere intenzione di abbandonare Milano. Più tardi, Achille Ravasi farà avance sempre più esplicite ad Adelaide. Agnese, invece, convincerà Armando a stare vicino a Luciano, mentre si scoprirà che Cosimo ha un grave problema famigliare.

A tal proposito, la signora Amato farà la conoscenza di Delfina, la madre di quest'ultimo. Infine, una diva giungerà all'atelier, dove il suo agente avrà intenzione di parlare con il marito di Marta.