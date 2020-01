Sono sempre in grado di catturare l’attenzione del pubblico le avventure della soap opera Una vita. Dalle anticipazioni dei prossimi appuntamenti italiani, si apprende che il decesso di Trini Crespo (Anita Del Rey) che morirà dopo pochi giorni dal parto, scatenerà parecchia tensione. Mentre Ramon Palacios (Juanma Navas) non riuscirà a crescere la figlia Milagros per la troppa disperazione, Celia (Ines Aldea) perderà il lume della ragione. Quest’ultima con i suoi atteggiamenti si rivelerà essere ossessionata dalla nascitura, visto che non vorrà distaccarsi dalla stessa per nessun motivo.

La morte di Trini, Lolita e Antonito ritornano dal viaggio di nozze

Uno storico personaggio femminile nei prossimi episodi italiani, uscirà di scena in un modo drammatico. Si tratta di Trini, che perderà la vita sotto lo sguardo della sua migliore amica Celia a causa di una grave crisi respiratoria. In particolare la moglie di Felipe non arriverà a far assumere alla Crespo la medicina prescritta dal medico per far abbassare la pressione, in aumento da quando ha dato alla luce Milagros. La commerciante di tinte per capelli non appena Ramon farà ritorno a casa, lo metterà al corrente della morte della consorte, e comincerà a comportarsi in un modo insolito.

La madre adottiva di Tano, ancora sofferente per non aver potuto portare al termine la sua ennesima gravidanza, inizierà ad affezionarsi sempre di più alla piccola erede dei Palacios. Ramon intanto rimasto vedovo per la seconda volta non riuscirà a legarsi alla figlia, poiché ogni volta che si troverà accanto alla bambina penserà alla sua defunta moglie. A questo punto Lolita e Antonito quando faranno ritorno dalla loro luna di miele, cercheranno di aiutare il loro parente a superare il lutto che ha colpito la loro famiglia.

Ramon furioso, Celia non vuole smettere di badare a Milagros

Purtroppo il tentativo dei novelli sposi non darà nessun frutto, dato che il Palacios Senior oltre a scagliarsi contro il figlio e la nuora si arrabbierà con Fabiana, e non li riterrà idonei per badare a Milagros. La Casado per far tornare il sereno in casa, penserà di assumere la conoscente Fulgencia appena diventata mamma, con la speranza che la sorella di Antonito si decida a nutrirsi.

Celia non appena verrà a conoscenza dell’intenzione di Lolita, si offrirà disponibile per prendersi cura di Milagros nella sua stessa abitazione, precisando che per il momento Ramon debba stare distante dalla figlia per via della sua irascibilità. In seguito, la nuora di Ramon dopo essersi accorta che la piccola Palacios non sta affatto mettendo peso, deciderà di contattare Fulgencia con l’approvazione di Antonito.

Ramon messo al corrente della poca crescita della figlia affronterà Celia, e le dirà che presto ad occuparsi di Milagros sarà una balia. Inizialmente la moglie di Felipe non sarà d’accordo con la scelta del Palacios, ma grazie ad Antonito accetterà di allontanarsi dalla bambina pur affermando che dovrebbe rimanere ancora al suo fianco.