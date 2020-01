Armando Incarnato è uno dei protagonisti di Uomini e Donne più discussi dell'ultimo periodo: nella puntata che è stata trasmessa oggi, 15 gennaio, il napoletano è stato sollecitato a dire la verità su una ragazza che sarebbe la sua fidanzata fuori dagli studi Tv. Maria De Filippi, in particolare, ha espressamente chiesto al cavaliere del Trono Over di partecipare alla prossima registrazione in coppia con la sua presunta compagna, in modo da mettere fine alle chiacchiere che, da tempo, circolano in merito alla sua vita privata.

Armando nella bufera a Uomini e Donne

L'avventura di Armando Incarnato a Uomini e Donne, di recente, è stata messa in dubbio da chi sostiene che lui abbia una relazione segreta lontano dalle telecamere. A Gianni Sperti, Barbara De Santi e a Veronica Ursida sono state inviate le foto che la presunta compagna del napoletano pubblicherebbe sui social direttamente dalla casa di lui: questo dettaglio, qualora trovasse riscontri nella realtà, confermerebbe la "doppia vita" del cavaliere del Trono Over.

Nel corso della puntata del dating-show che è stata trasmessa poche ore fa su Canale 5, il protagonista di questo Gossip è stato sollecitato anche da Maria De Filippi a raccontare la verità su una storia che è arrivata anche all'orecchio della sua redazione (pare che chi ha fatto la segnalazione, però, non se la sia sentita di metterci la faccia pubblicamente per confermare tutto).

La padrona di casa, dopo aver ascoltato la difesa a mezza bocca di Armando, gli ha detto: "Continuano a segnalarci che ti vedi con una ragazza. Dovresti farci la cortesia di venire qui con lei, in modo che questa cosa si chiuda definitivamente".

La conduttrice, dunque, ha espressamente chiesto ad Incarnato di portare con sé Jeannette (si chiama così la donna che lavora con lui e che sarebbe la sua fidanzata segreta) nella prossima registrazione di U&D, in modo da poter smentire anche davanti alle telecamere un rumors che impazza da mesi soprattutto sui social network.

La difesa di Armando: 'Non sono a Uomini e Donne per visibilità'

Il cavaliere del Trono Over ha promesso che chiederà alla ragazza in questione se vorrà partecipare ad una puntata di Uomini e donne, ma non ha convinto né Gianni né le dame che ha frequentato di recente, come Roberta e Veronica.

Oggi la De Filippi ha anche ipotizzato che Armando stia facendo tutto questo per stare al centro dell'attenzione ma, secondo lei, non sarebbe una bella pubblicità quella di uscire con delle donne in Tv e poi averne un'altra "nascosta" a casa.

"Se io stessi davvero con lei, come potrebbe accettare tutto questo? Non ho bisogno di visibilità", ha detto Incarnato su Canale 5.

Gianni Sperti contro Armando a Uomini e Donne

Uno dei protagonisti del cast di Uomini e Donne Over che è apparso più "accanito" nei confronti del napoletano e delle sue presunte bugie, è Gianni Sperti. Già nel corso della puntata del dating-show che è andata in onda il 14 gennaio, l'opinionista ha sparato a zero su Incarnato quando gli ha sentito dire cose poco carine prima su Roberta Di Padua e poi su Veronica Ursida.

"Sei proprio un uomo di m..., uno schifo d'uomo. Non meriti di restare qui", ha detto il pugliese tra gli applausi della maggior parte dei presenti.

Armando ha provato a difendersi tirando in ballo gli atteggiamenti troppo provocatori che le due dame che ha frequentato nell'ultimo periodo avrebbero assunto nel corso dei loro appuntamenti: queste sue parole, anziché migliorare la situazione, hanno fatto infervorare ancora di più sia Gianni che Tina Cipollari, che l'hanno descritto come una persona poco affidabile e che sarebbe disposta a tutto pur di apparire.