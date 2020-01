Le trame di Una vita si soffermano sulle indagini per trovare il colpevole dell'uccisione di Fra Guillermo. Nel corso delle puntate italiane in onda prossimamente. In particolare, Telmo Martinez capirà che dietro la morte del suo mentore c'è lo zampino del priore Espineira dopo essersi incontrato con Mendez ed Ursula.

Una Vita: Telmo incontra Ursula in galera

Le anticipazioni di Una Vita dell prossime puntate italiane, rivelano che Fra Guillermo sarà eliminato con diverse coltellate, tanto che tutte le indagini punteranno il dito su Ursula.

A tal proposito, il commissario procederà alla perquisizione della parrocchia di Telmo, dove la vecchia istitutrice svolgeva il compito di perpetua. Qui, l'uomo di legge troverà il lungo coltello tra gli oggetti personali della vecchia istitutrice. Per questo motivo, Mendez sarà costretto a rinchiudere la Dicenta in carcere, nonostante non sia sicuro della sua colpevolezza. Ma l'anziana donna continuerà a professarsi innocente, tanto da sospettare che dietro il terribile delitto del mentore, si nasconda la mano di Espineira dopo aver incontrato Martinez in galera.

Mendez interroga Augustina sulla morte di Fra Guillermo

Nelle puntate italiane di Una Vita andate in onda a gennaio 2019 in Spagna e nelle prossime settimane sulle reti Mediaset, vedremo Augustina cominciare ad avere uno strano comportamento durante i giorni successivi la morte di Fra Guillermo. La serva, infatti, farà in modo di non restare mai da sola insieme al commissario, per non essere interpellata sulla scomoda vicenda. Tuttavia, Mendez capirà ben presto che si tratta di un modo per allontanare i sospetti da sé, tanto da costringerla a parlare.

Durante l'incontro, Augustina (Pilar Barrera) sosterrà di non aver visto niente di sospetto il giorno dell'omicidio del frate, troncando il discorso in pochi minuti. Peccato, che un flashback successivo dimostri che l'amica di Fabiana aveva visto Filo forzare la serratura della chiesa, dove abitavano sia Fra Guillermo che Ursula.

Inoltre, Mendez scoprirà che anche un medicante aveva visto il volto del forestiero, arrivato ad Acacias 38 poco prima del decesso del mentore.

Martinez dà un pugno ad Espineira

Ma ecco che l'ex sacerdote e il commissario scopriranno che il nuovo arrivato è morto in circostanze misteriose. Per questo motivo, Telmo sospetterà sempre di più Espineira, tanta da presentarsi in canonica per affrontarlo a muso duro. Durante lo scontro, Martinez accuserà il priore di aver posto fine all'esistenza del suo mentore, in quanto intenzionato a mettersi le mani sull'eredità di Lucia Alvarado. Un diverbio, che finirà nei peggiori dei modi, visto che l'ex prelato darà un pugno in pieno volto al suo ex superiore.