Quarto appuntamento con la nona edizione di Masterchef Italia, il cooking show che vede come protagonisti i giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Tante le sorprese che attenderanno i 18 concorrenti rimasti in gara, ad incominciare dalla presenza dello chef stellato Marco Martini, fino ad arrivare alla prima esterna di questa stagione, che si svolgerà in provincia di Vercelli.

Masterchef Italia, anticipazioni: Martini ospite dell'Invention Test

La puntata di stasera 9 gennaio, come di consuetudine, inizierà con la Mistery Box, che metterà a dura prova gli aspiranti chef che occupano ancora il loro posto nel bancone della cucina del cooking show.

Come al solito il vincitore della prova conquisterà un vantaggio per l'Invention Test, che vedrà come ospite lo chef stellato Marco Martini.

Quello di oggi sarà un appuntamento molto importante, visto che i concorrenti affronteranno la loro prima esterna. Si rimarrà in Italia, precisamente nella Tenuta La Colombara in provincia di Vercelli. Questa zona è molto conosciuta per le sue coltivazioni di riso e proprio questo ingrediente sarà il protagonista della prova. La sfida sarà a squadre e quella perdente dovrà affrontare il Pressure Test.

L'appuntamento con Masterchef è per le 21:15 su Sky Uno.