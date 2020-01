Passioni, intrecci amorosi, intrighi, e colpi di scena, non mancano mai nel popolare sceneggiato Il Paradiso delle signore targato Rai. Nel corso della puntata in onda il 4 febbraio 2020, la new entry Lorena Mascoli (Verdiana Costanzo), non piacerà affatto a Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis). Quest’ultima pur essendo ancora innamorata del suo storico fidanzato Federico Cattaneo (Alessandro Fella), si mostrerà parecchio infastidita dalla complicità tra la starlette di fotoromanzi e Marcello Barbieri (Pietro Masotti).

Roberta vuole incoraggiare Federico, Salvatore e il Barbieri litigano

Le anticipazioni del 77esimo appuntamento che debutterà martedì 4 febbraio 2020, dicono che Roberta farà l’ennesima confidenza alle sue amiche e coinquiline Angela e Gabriella. Quest’ultima e la giovane Barbieri verranno a conoscenza che la Pellegrino ha intenzione di incoraggiare Federico a continuare a scrivere il suo romanzo. Nel contempo la capo commessa Clelia farà un annuncio alle veneri del lussuoso magazzino. Scendendo nel dettaglio, Irene, Roberta, Angela, e tutte le altre dipendenti apprenderanno che come lo scorso anno in occasione della finale del Festival di Sanremo il paradiso organizzerà una serata.

Nel contempo Marcello e Salvatore dopo aver discusso in caffetteria a causa del juke-box, avranno un nuovo diverbio per colpa della scelta di prendere in noleggio un televisore. A questo punto il giovane Barbieri deciso a risolvere la situazione penserà di servirsi della complicità di Lorena, la starlette dei fotoromanzi arrivata nel capoluogo lombardo da poco.

Marcello scatena la gelosia della Pellegrino, Ludovica si trasferisce dai Guarnieri

Oltre alla Mascoli che dimostrerà ancora una volta di nutrire un interesse sentimentale per il ber barista, anche il diretto interessato darà l’impressione di ricambiare le attenzioni della donna. L’inaspettata vicinanza tra la diva e il fratello di Angela, a gran sorpresa non verrà gradita da Roberta che farà capire di essere gelosa.

Nel contempo l’avvicinamento tra Achille e Adelaide, oltre ad infastidire Umberto farà andare su tutte le furie anche Riccardo. In particolare il giovane rampollo dei Guarnieri comincerà a provare odio per il Ravasi, poiché a causa sua non potrà fare degli investimenti con il patrimonio delle Brancia Di Montalto. In seguito Ludovica disposta a tutto per rimanere al fianco del fratello di Marta, si trasferirà alla villa del suo fidanzato in modo ufficiale. Per concludere nell’istante in cui Umberto chiederà scusa alla figlia di Flavia, il cognato di Vittorio capirà che suo padre non è lo stesso uomo di sempre.