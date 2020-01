Nella puntata di Domenica Live, andata in onda domenica 26 gennaio, ci sono stati grandi scontri. Protagonisti della puntata sono stati Paola Caruso e Daniele Pompili da un lato, e Floriana Secondi e Moreno Merlo dall’altro. Tra i quattro si è acceso uno scontro molto forte, che ha toccato temi abbastanza delicati e privati. Floriana ha mosso delle pesanti accuse nei confronti della showgirl calabrese: secondo la Secondi, infatti, Paola avrebbe tradito il padre di suo figlio quando stavano ancora insieme.

Immediata è stata la reazione di Paola, che subito ha respinto le accuse, negando ogni forma di tradimento.

Floriana Secondi: ‘Paola Caruso ha tradito il padre di suo figlio’

Per Paola Caruso questo non è un bel periodo: da molti mesi si trova al centro delle pagine di Gossip per le sue vicende di vita privata. Dopo lo scontro con Moreno Merlo, l’ex Bonas di Avanti un Altro si è trovata a dover affrontare, a viso aperto, l’ ex vincitrice del Grande Fratello Floriana Secondi, che, come è noto, è in grande sintonia proprio con l’ex della Caruso.

Le due donne si erano già incontrate a Pomeriggio Cinque lo scorso martedì: ‘Mi sembra assurdo... sono stata minacciata’, aveva detto la Secondi sui social. Il secondo round dello scontro è avvenuto nello studio di Domenica Live. Paola ha accusato Floriana di voler costruire una finta relazione d’amore con il dj Moreno Merlo; tutto questo sarebbe frutto di un loro tentativo di fare business e mettere in cattiva luce la Caruso.

Certo, se effettivamente i due si mettessero insieme, la storia avrebbe dell’incredibile. Dal canto suo, anche Floriana ci è andata giù pesante. Ha dichiarato che Paola, stando alle sue fonti, avrebbe tradito il padre di suo figlio Michelino con un certo Christian, una persona molto nota nel mondo del calcio. ‘Lei non è molto seria quando sta con le persone che dice di amare. Mentre lei stava con una persona, ne frequentava un’altra’, ha dichiarato l’ex gieffina.

Floriana Secondi avrebbe visto i video fatti di nascosto a Paola da Moreno Merlo

Secondo Paola, Moreno avrebbe mostrato alla Secondi i famosi video registrati di nascosto senza alcuna autorizzazione. Floriana ha confermato, dichiarando di essere amica di Moreno da tantissimi anni. ‘Nei video si vede Paola che si comporta malissimo. Bestemmia, spinge la mamma il giorno del battesimo di Michelino’, ha continuato la romana. Insomma, una situazione che si è fatta sempre più complicata. La conduttrice del programma, Barbara d’Urso, ha spostato la questione su un altro punto: sul fatto, cioè, che i video siano stati girati senza il consenso della protagonista Paola Caruso.

Su questo, però, è intervenuta prontamente Floriana, che ha detto: ‘Non sono stati girati di nascosto’. Con queste pesanti accuse si è chiuso lo scontro tra i quattro protagonisti della puntata. La questione, però, si preannuncia quanto mai aperta e destinata a continuare.