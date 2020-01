Non mancano mai intrighi nella serie televisiva iberica Una vita. Nelle puntate in programma prossimamente sul piccolo schermo i fan italiani della soap opera familiarizzeranno con il volto di Genoveva Salmeron che, dopo aver perso il marito Samuel Alday, vorrà rovinare i residenti di Acacias 38 dal punto di vista economico. La nuova darklady dello sceneggiato architetterà una vera e propria truffa con Alfredo Bryce, l'uomo con il quale si è risposata. Quest’ultimo e la compagna faranno il possibile per convincere i cittadini ad investire i propri risparmi in una banca americana tutt'altro che affidabile.

Il primo che farà i conti con la diabolica donna sarà Antonito Palacios che parecchio colpito dal fascino della stessa finirà per mettere a rischio il suo matrimonio con Lolita Casado. Il fratello di Maria Luisa, dopo aver ceduto alle avance della Salmeron, si farà manipolare a suo piacimento dal pericoloso banchiere Alfredo e litigherà con la moglie.

Una Vita: Genoveva ritorna per vendicarsi, Antonito e Lolita in disaccordo

Duri momenti in arrivo per una storica coppia della popolare soap Una Vita negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche mese (in Spagna sono stati trasmessi nel giugno 2019).

A seguito di vari avvenimenti, tra i quali la morte di Samuel Alday che perderà la vita per proteggere la moglie Genoveva, i telespettatori faranno la conoscenza di un nuovo personaggio. In particolare la Salmeron, dopo aver abbandonato il quartiere, si rifarà viva ma al suo fianco avrà il nuovo marito: Alfredo Bryce. La donna si servirà della complicità del consorte per farla pagare a tutti coloro che si sono rifiutati di prestare del denaro a lei e al defunto Samuel.

La vedova di quest’ultimo comincerà a dare del filo da torcere ai Palacios visto che Antonito e Lolita litigheranno a causa sua. Le anticipazioni dicono che la Casado sarà in disaccordo con il marito quando le farà sapere di essersi fatto concedere un prestito da Alfredo con la certezza di aver stretto un affare abbastanza conveniente. L’ex inserviente non riuscirà proprio ad approvare il gesto compiuto dal marito, soprattutto per non aver ricevuto il consenso del padre Ramon.

A questo punto il fratello di Maria Luisa rassicurerà la sua dolce metà promettendole che non cadranno sull’orlo della rovina per nessun motivo.

Il primogenito di Ramon truffato da Alfredo, Rosina lascia Liberto

In realtà il rapporto tra i coniugi Palacios entrerà in crisi quando Genoveva approfitterà di un momento di debolezza di Antonito per convincerlo a fare degli investimenti. Il primogenito di Ramon si farà truffare dopo non essere riuscito a resistere alla tentazione di recarsi in casa della Salmeron per bere un bicchiere di vino con lei. Inoltre Genoveva e Alfredo per truffare i cittadini potranno contare anche sull'aiuto di Ursula, decisa a riavere il pieno controllo della cittadina iberica.

La sfiducia di Lolita troverà riscontro quando Antonito, completamente sul lastrico, non avrà altra scelta oltre a quella di mettere in vendita la latteria di famiglia per saldare i propri debiti. La Salmeron continuerà a mettere in mostra le sue abilità rivelandosi una donna senza scrupoli al punto di provocare la rottura tra Rosina e il marito Liberto. La madre di Leonor non vorrà avere più nulla a che fare con il Seler quando verrà a sapere tramite Casilda che l’ha tradita con Genoveva. Quest’ultima, dopo aver fatto addirittura finire il nipote di Susana in prigione con l’accusa di aver abusato di lei, prenderà di mira anche Felipe che si getterà tra le sue braccia.

L’avvocato, inoltre, dovrà guardarsi le spalle dalla Dicenta in quanto la domestica (Marcia) che assumerà al suo servizio in realtà sarà una spia dell’ex governante. Quest’ultima avrà il compito di sottrarre all’Alvarez Hermoso, delle importanti informazioni riguardo la difesa di Liberto.