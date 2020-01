L’uscita di scena di uno storico personaggio femminile del fortunato sceneggiato Una vita, avrà delle ripercussioni tragiche. Nei prossimi episodi italiani, Ramon Palacios (Juanma Navas) profondamente desolato per il decesso della moglie Trini Crespo (Anita Del Rey), deciderà di commettere una pazzia per porre fine al suo immenso dolore. Nell'episodio numero 946 il ricco borghese tenterà di uccidersi, ma purtroppo finirà per fare del male al suo caro amico Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) intento a salvarlo dopo aver avuto un brutto presentimento.

Il forte sparo proveniente dall'appartamento del suocero di Lolita si sentirà in tutta Acacias 38, mentre Cesareo e Antonito dopo aver visto Ramon chiedere aiuto, troveranno il marito di Celia gravemente ferito.

Ramon vuole ricongiungersi con Trini, Felipe apre gli occhi grazie a Fabiana

Nelle puntate che il pubblico spagnolo ha avuto la possibilità di guardare a febbraio 2019, e che verranno trasmesse in Italia prossimamente, Ramon non riuscirà proprio a rassegnarsi all'idea di aver perso Trini. Stanco di vivere senza avere al suo fianco la sua dolce metà, purtroppo deceduta a causa di una grave crisi respiratoria, il borghese deciderà di farla finita.

Il Palacios deciso a raggiungere la sua amata, entrerà in possesso di un’arma da fuoco per mettere la parola fine alla propria esistenza. Il padre di Antonito e Maria Luisa quando sarà in procinto di premere il grilletto, farà una passeggiata per le strade del quartiere con Felipe. Inoltre, Ramon per non destare nessun sospetto accetterà di accompagnare l’avvocato in Ateneo, per passare del tempo con delle loro conoscenze.

In seguito, il padre della piccola Milagros troverà un escamotage per rimanere da solo nella sua abitazione, visto che lascerà intendere a Fabiana di dover sbrigare delle urgenti commissioni prima di uscire con l’Alvarez Hermoso. Il Palacios Senior certo di non avere più tra i piedi nessuna presenza scriverà una lettera d’addio ad Antonito e Maria Luisa, per fargli sapere di non poter più vivere senza la Crespo.

Allo stesso tempo la Aguado incontrerà casualmente Felipe, e gli farà aprire gli occhi quando affermerà di aver saputo che a breve avrà un appuntamento con Ramon.

L’Alvarez Hermoso finisce in ospedale, Celia contro la famiglia Palacios

L'avvocato spiazzato dalle parole pronunciate dalla domestica, e preoccupato che possa accadere qualcosa di terrificante al suo amico, riuscirà a convincere Servante a fargli avere le chiavi per potersi introdurre a casa dei Palacios. Grazie all'intervento provvidenziale del portinaio di Acacias 38 e dell’Alvarez Hermoso, per fortuna il vedovo di Trini eviterà di spararsi un colpo alla tempia.

Felipe però riporterà una ferita all’addome abbastanza grave, proprio nel tentativo di far desistere dall'orribile intento il suo caro amico. A questo punto Ramon dopo essere stato interrogato dal commissario Mendez verrà scagionato, mentre Servante tramite una testimonianza prenderà le difese del borghese precisando che si è trattato di un incidente. Nonostante ciò Celia dopo essersi recata in ospedale dal marito che verrà sottoposto ad un urgente intervento, si sfogherà con la cugina Lucia e le dirà di considerare i Palacios degli assassini. Inoltre, la commerciante di tinte per capelli approfitterà di questa situazione per ribadire che Milagros dovrebbe essere affidata a lei, ma senza sapere affatto che Lolita ha assunto la balia Jacinta.