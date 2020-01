La telenovela di origini spagnole Una vita ideata dall’autrice Aurora Guerra continua ad appassionare con numerosi colpi di scena. Nelle puntate in programmazione sull’emittente televisiva La 1 TVE il 3 e il 9 gennaio 2020, oltre alla celebrazione di un lieto evento, ci sarà l'ingresso nelle trame di due nuovi personaggi. Mentre il bambino di Lolita Casado e Antonito Palacios riceverà il suo primo sacramento, ad Acacias 38 arriveranno l’aristocratico Ildefonso Cortés, e il giovane Julio Expósito.

Ildefonso arriva in paese, Camino colpita dal suo nuovo pretendente

Il nuovo anno porterà delle clamorose novità, negli appuntamenti che debutteranno in Spagna a partire da oggi venerdì 3 gennaio 2020. Al cast del popolare sceneggiato si aggiungeranno due nuovi volti: ovvero Adrián Reyes con il ruolo di Julio Expósito, che sarà un ammiratore di Bellita e José, e l’attore Cisco Lara che rivestirà i panni di Ildefonso Cortés, uno stravagante aristocratico. Quest’ultimo farà il suo ingresso nell’episodio spagnolo numero 1.172, e si presenterà agli abitanti come un gentiluomo attraente e un erede militare del marchese de Pontones.

Il nuovo arrivato avrà intenzione di lasciare la sua grande fortuna al suo unico nipote, e metterà piede ad Acacias 38 grazie a Rosina. In particolare la moglie di Liberto presenterà il forestiero alla figlia della sua amica Felicia, ma come pretendente. Camino avrà una piacevole impressione durante il suo primo appuntamento con Ildefonso, e soprattutto apprezzerà parecchio il grande senso dell’umorismo.

Il figlio di Lolita e Antonito viene battezzato, Julio interessato a Bellita

Felicia non potrà fare altro che gioire, quando apprenderà che l’incontro tra sua figlia e il nuovo candidato ha avuto un esito positivo. A questo punto l’artista Maite essendo rimasta nel quartiere iberico, rinunciando a fuggire con Camino, proverà gelosia e amarezza quando la vedrà con il Cortés. Nel capitolo iberico 1.175 invece entrerà in scena Julio Expósito, uno sconosciuto che comincerà a girovagare per le strade di Acacias 38, e sin dal primo istante si interesserà a Bellita.

Nel contempo in paese verrà celebrato il battesimo del bambino di Lolita e Antonito. Durante i festeggiamenti, il new entry desterà parecchia preoccupazione ad Emilio quando gli farà tante domande sulla del Campo. Emilio dopo aver approfondito la conoscenza di Julio, apprenderà che si tratta di un ammiratore di Bellita e Jose. Fortunatamente l’Expósito dimostrerà di essere un bravo ragazzo con i suoi modi di fare, e arriverà nella cittadina iberica dopo aver ricevuto un permesso militare.