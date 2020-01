Le vicende dello sceneggiato di origini iberiche Una vita non smettono di regalare forti emozioni. Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, svelano che Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) verrà arrestata. La storica dark lady verrà considerata l’assassina di Frate Guillermo (Quim Dotras), per il fatto che gli inquirenti entreranno in possesso dell’arma del delitto trovandola proprio tra gli effetti personali della diretta interessata. In realtà il pubblico avrà modo di apprendere l’innocenza della madre di Blanca, ma purtroppo a condizionare il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) sarà il torbido passato della donna.

Telmo deciso a togliersi gli abiti talari, Samuel uccide Frate Guillermo

Negli episodi della soap andati in onda in Spagna verso la fine dello scorso gennaio 2019, e in programmazione sul piccolo schermo italiano nelle prime settimane del 2020, Ursula si troverà in una situazione poco piacevole. Tutto comincerà quando Telmo deciso a non perdere Lucia, si confiderà a cuore aperto con Frate Guillermo dicendogli di essere disposto a togliersi gli abiti sacerdotali per amore. La conversazione tra il Martinez e l’anziano uomo verrà ascoltata dalla Dicenta, che intimorita dall’idea che il sacerdote potrebbe non avere più bisogno di lei perderà le staffe.

L’ex governane affronterà il mentore di Telmo sotto lo sguardo di Fabiana, e lo accuserà di aver commesso un errore a condurre il parroco sulla brutta strada. Nel contempo Samuel sempre più furioso per il fatto che il Martinez continua a stare vicino alla Alvarado, si recherà dal priore Espineira e gli ordinerà di riportare il suo pupillo sulla retta via per consentirgli di convolare a nozze con la ricca ereditiera. Il fratello di Diego approfitterà dell'assenza del suo rivale che farà un breve viaggio per decidere se abbandonare la sua vocazione per Lucia, metterà piede in canonica e si renderà protagonista di una follia. Il minore degli Alday porrà fine all’esistenza di Frate Guillermo: il corpo senza vita di quest’ultimo verrà ritrovato dal Martinez, che sotto shock per l’accaduto chiamerà subito le forze dell’ordine.

La testimonianza di Fabiana, la Dicenta finisce in carcere

Il parroco farà sapere alla guardia civile che il suo mentore, quando è stato ucciso era in compagnia di Ursula. Quest’ultima sin da subito cercherà di dimostrare la sua innocenza, affermando di non aver assistito al delitto poiché dormiva per aver bevuto una tisana rilassante su consiglio di Fabiana. Nonostante la domestica in un primo momento prenderà le difese della Dicenta confermando alla polizia la stessa versione, il commissario Aurelio Mendez ricorderà tutte le malefatte commesse dalla dark lady dopo aver sposato il defunto Jaime Alday. Per tale ragione l’ispettore sospetterà ancora di più della matrigna di Samuel, non appena verrà a sapere tramite la Aguado che prima di morire Frate Guillermo aveva avuto una discussione accesa proprio con la malefica donna.

A questo punto il Mendez impedirà a Telmo e alla Dicenta di allontanarsi da Acacias 38, e farà perquisire la casa parrocchiale dai suoi uomini. Ad avere la peggio sarà quest’ultima, che finirà in galera poiché i poliziotti troveranno tra i suoi oggetti il coltello con cui è stato pugnalato a morte Guillermo. Mentre l’ex istruttrice si troverà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di omicidio, si rivelerà essere veramente estranea all’intricata faccenda grazie ad un ricordo di Agustina.