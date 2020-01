La sua voce ha ‘spaccato’ e commosso il muro di All Together Now. La ventisettenne Sonia Mosca ha vinto la seconda edizione del game show musicale. Originaria di Castellammare di Stabia la giovane dalla voce ‘black’ si è da tempo trasferita a Salerno ed alcuni anni fa aveva partecipato al programma televisivo di Antonella Clerici Ti lascio una canzone. Ieri sera, giovedì 2 gennaio, la consacrazione dopo un periodo difficile con il trionfo nel talent dopo aver incassato elogi a gogo da parte degli esperti musicali.

“Con questi 50 milioni di euro finalmente posso pensare ad un mio progetto e posso così realizzare il mio sogno” - ha dichiarato Sonia al termine della finalissima e dopo aver ricevuto l’abbraccio dei compagni di avventura. Una serata all’insegna delle emozioni con Vittorio Grigolo che ha chiesto alla fidanzata, Stefania Seimur, di sposarlo.

Sonia Mosca, vittoria nel segno di Whitney Houston

Fin dalla prima esibizione Sonia Mosca aveva colpito tutti per la sua voce inconfondibile. Cristiano Malgioglio aveva lanciato un appello ai discografici dopo aver ascoltato la sua personale interpretazione di uno dei brani di successo di Whitney Houston.

Apprezzamenti erano arrivati anche da Umberto Tozzi e Raf. La cantante napoletana ha messo in mostra il suo talento anche nel corso della serata finale di All Together Now 2.

È stata l’unica a convincere i cento giudici ad alzarsi al termine della prima esibizione ed ha commosso gran parte del muro quando ha cantato I love the lord. All’ultimo atto del game musicale di Canale 5 Sonia ha avuto la meglio sul quarantaseienne Enrico Bernardo, napoletano originario di Nola. Sul terzo gradino del podio è salita la diciottenne Gaia Di Fusco.

'La musica mi faceva quasi paura, ora ho abbattuto le barriere'

“Non avrei mai immaginato di vincere. Quando sono arrivata a fare il provino non ero così coraggiosa” - ha dichiarato Sonia Mosca che ha affermato di essere rimasta ferma per tanti anni perché non aveva più il coraggio di fare nulla.

“Non credevo in me, la musica mi faceva quasi paura fin quando, dopo tanta ansia, sono arrivata a All Together Now a cantare un brano meraviglioso e quando ho fatto cento ho compreso che potevo vincere” - ha spiegato l’artista che è la voce del gruppo musicale Discoinferno Live con il quale si esibisce nei locali della Campania. Durante la serata l’artista è stata protagonista di un applaudito duetto con Gigi D’Alessio.

“Cantare con Gigi è una bellissima sensazione, ha come me l’anima partenopea” - ha chiosato Sonia che ha affermato che la musica ha abbattuto tutte le barriere che l’avevano frenata finora: “Voglio vincere ancora e con questo premio finalmente posso realizzare il mio sogno”. Dopo la proclamazione il padre della giovane cantante non ha trattenuto le lacrime. Commosso anche J Ax al termine di una serata nel corso della quale il tenore Vittorio Grigolo aveva spiazzato tutti inginocchiandosi e chiedendo alla fidanzata di sposarlo.