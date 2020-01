Dovrebbe mancare una settimana circa alla registrazione della puntata di Uomini e donne in cui Giulio Raselli farà la sua scelta e, sul web, non si parla d'altro che di quello che ha fatto il ragazzo la notte di Capodanno. Una foto che ha diffuso l'influencer Deianira Marzano su Instagram mostra il tronista mano nella mano con una fan in discoteca: tra i due non ci sarebbe stato nulla, ma sono in tanti ad aver considerato il gesto del giovane come una mancanza di rispetto nei confronti di Giovanna Abate e Giulia D'Urso.

Segnalazione su Raselli a poco tempo dalla scelta

L'avventura di Giulio Raselli a Uomini e Donne sta per concludersi: a breve (probabilmente dopo il 10 gennaio) sarà registrata la puntata del Trono Classico interamente dedicata alla scelta del ragazzo, pronto a decidere se fidanzarsi con Giovanna Abate oppure con Giulia D'Urso.

In questi primi giorni del 2020, però, il tronista è al centro del Gossip per una segnalazione che ha diffuso in rete Deianira Marzano: l'influencer ha informato i suoi follower di Instagram che il protagonista del dating-show ha partecipato ad una serata in discoteca la notte di San Silvestro come ospite d'onore.

Come documenta uno scatto che molti siti stanno riportando in queste ore, Giulio si è intrattenuto con i fan, ha posato al loro fianco ed ha chiacchierato con alcuni: con una ragazza, in particolare, Raselli sembrava essere parecchio in sintonia.

Nello scatto "incriminato", si vede il giovane tenere affettuosamente la mano di una donna seduta al suo fianco: un gesto molto forte che ha spinto alcuni telespettatori di U&D a criticare pesantemente l'alessandrino e ad accusarlo di aver mancato di rispetto alle sue due corteggiatrici.

La scelta prevista dopo il 10 gennaio

Anche se tra Giulio e la fan in questione pare non esserci stato nulla di più di quello che si vede nella foto, il parere di tanti è che il ragazzo avrebbe dovuto evitare sia questo gesto d'affetto che la serata in discoteca. Si sa, infatti, che tutti i tronisti di Uomini e Donne non possono partecipare ad eventi pubblici finché non finisce l'avventura in Tv: per la notte di Capodanno, però, anche in passato è stato dato il permesso ai volti del Trono Classico di essere ospiti d'onore in locali che li avevano richiesti per quello specifico giorno.

Raselli, dunque, ha fatto storcere il naso a gran parte dei telespettatori a pochissimo tempo dalla sua scelta: è noto che durante la prossima registrazione del dating-show, il giovane comunicherà la sua preferenza tra Giovanna e Giulia.

Stando ai rumors che ha riportato il blog "Vicolo delle News", la prima puntata del 2020 del Classico non dovrebbe avere luogo prima del prossimo 10 gennaio: sembra che Maria De Filippi intenda dare priorità agli Over, avendo già "in cantiere" un bel po' di registrazioni da mandare in onda.