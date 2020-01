Chi prenderà il posto di Giulio Raselli a Uomini e donne? A questa domanda che si stanno ponendo tanti fan della trasmissione da quando si è saputo che la scelta del ragazzo sarà registrata giovedì 9 gennaio, potrebbe aver risposto "Vicolo delle News" in queste ultime ore. Chi scrive per il blog, è venuto a sapere che un ex concorrente del Grande Fratello ha appena annullato una serata in discoteca per impegni televisivi sopraggiunti improvvisamente: si pensa, dunque, che Daniele Dal Moro potrebbe essere il nuovo tronista del dating-show.

Daniele vicino a U&D: l'indizio che insospettisce

Mancano due giorni alla scelta di Giulio Raselli: giovedì 9 gennaio, infatti, sarà registrata la puntata di Uomini e Donne in cui il ragazzo prenderà una decisione definitiva tra Giovanna Abate e Giulia D'Urso. Sapendo che attualmente sono tre i protagonisti del Trono Classico (Carlo, Sara e Giulio appunto), molti fan del programma sono portati a pensare che la redazione abbia già selezionato colui/lei che sostituirà il tronista uscente.

Ad avvalorare questa tesi, è anche il blog che ogni settimana pubblica le anticipazioni dettagliate delle puntate di U&D: "Vicolo delle News" che, in queste ore, ha fatto il nome di una persona candidata alla poltrona rossa.

Stando ad uno strano indizio che è possibile leggere in rete, si vocifera che potrebbe essere Daniele Dal Moro la new entry della trasmissione in questi primi scampoli di 2020. L'ex concorrente e finalista del Grande Fratello, infatti, di recente ha annullato una serata in discoteca alla quale avrebbe dovuto partecipare come ospite il 13 gennaio: con un comunicato condiviso sui social da chi lavora per questo locale in provincia di Spoleto, si apprende che il veronese non presenzierà all'evento né nel giorno stabilito né successivamente a causa di impegni contrattuali televisivi sopraggiunti da pochissimo.

Il Trono Classico riparte dalla scelta di Giulio

Sapendo che tutti i ragazzi che cercano l'amore a Uomini e Donne non possono fare serate fino alla fine del loro percorso, viene spontaneo collegare l'annullamento improvviso dell'evento da parte di Daniele ad un suo possibile debutto nel dating-show (anche perché nel comunicato è specificato che il ragazzo ha impegni in Tv con un contratto che evidentemente gli impedisce di fare l'ospite nei locali).

Dal Moro, dunque, potrebbe essere il candidato numero uno a prendere il posto che lascerà Giulio Raselli tra due giorni: nel pomeriggio di giovedì 9 gennaio, infatti, in rete circoleranno le anticipazioni della puntata del Trono Classico dedicata alla tanto attesa quanto incerta scelta del tronista tra Giovanna e Giulia.