Un posto al sole nei prossimi episodi vivrà diversi colpi di scena che sorprenderanno i telespettatori. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 13 al 17 gennaio rivelano che Giulia si preparerà a conoscere Marcello, ma poi finirà per scoprire che l'uomo ha dei problemi economici. Intanto Serena deciderà di partire con la piccola Irene gettando Filippo nello sconforto, mentre Franco ed Angela saranno sempre più preoccupati per la piccola Bianca. Infine Fabrizio, che ha deciso di viversi fino in fondo la storia con Marina, avrà uno scontro dagli esiti inaspettati con suo zio Sebastiano.

Un posto al sole, Giulia si prepara a conoscere Marcello

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 13 al 17 gennaio rivelano che Marina accetterà l'offerta di Fabrizio, il quale continuerà ad essere in guerra aperta con suo zio Sebastiano che non ha la minima intenzione di fare dei passi indietro. Nel frattempo, Giulia riceverà una proposta inaspettata da Marcello e ne sarà felicissima, mentre Franco ed Angela avranno un confronto sulle problematiche scolastiche di Bianca e si renderanno conto che la situazione si sta aggravando.

Niko parlerà con Beatrice ed apprenderà da lei che è tornata con Aldo. Il ragazzo, seppur perplesso, le augurerà che possa davvero trovare la felicità con l'avvocato. Intanto, Serena, si ritroverà a dover gestire un'emergenza al bed&breakfast e poiché sarà stanca e stressata Filippo, nel tentativo di recuperare la sua stima, cercherà di aiutarla.

Alberto proverà ad instillare molti dubbi in Marina, la quale apprezzerà sempre di più le attenzioni di Fabrizio. Franco e Angela sempre più preoccupati per Bianca, la quale si rifiuta di andare a scuola, si confronteranno e proporranno diverse soluzioni per risolvere il problema. Nel frattempo, Filippo sarà convinto di poter recuperare il suo matrimonio, mentre Serena prenderà una decisione del tutto inaspettata. I problemi di Bianca inizieranno a creare difficoltà nel rapporto tra Franco ed Angela.

Giulia, felicissima di conoscere Marcello, preparerà il loro incontro in ogni minimo dettaglio, ma le cose non andranno come sperava.

Giulia scopre che Marcello vive un momento difficile

Serena si preparerà a partire con Irene e Filippo, che temerà di perdere la sua famiglia, tornerà con la mente al momento più doloroso della sua esistenza. Nel frattempo, Angela si convincerà che Bianca abbia bisogno di prendere delle ripetizioni e si ritroverà a dover affrontare un momento difficile. Giulia scoprirà che Marcello sta attraversando un momento complicato e sembrerà convincersi del fatto che non riuscirà mai a conoscerlo di persona.

Nel frattempo, Renato ed Otello continuano a vivere una vera e propria guerra e nessuno sembra intenzionato a cedere. Marina sarà molto preoccupata e aspetterà una risposta da Valerio in merito alla vendita delle sue quote dei cantieri.

Intanto, Fabrizio avrà uno scontro con suo zio Sebastiano e l'esito di tale confronto potrebbe rivelarsi sconvolgente. Filippo soffrirà molto per la situazione familiare che sta vivendo e si ritroverà a fare i conti con le sue paure più profonde. Raffaele, Guido, Silvia e Michele faranno di tutto per risolvere la situazione tra Otello e Renato, ma i loro tentativi non serviranno a nulla.