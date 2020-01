Urne aperte oggi dalle 7:00 alle 23:00 in Calabria ed Emilia Romagna per oggi, 26 gennaio 2020, per scegliere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio Regionale. Sono chiamati alle urne 3.515. elettori emiliano-romagnoli e 1.959.050 calabresi. Il voto in Emilia è particolarmente atteso per gli effetti poche potrebbe avere sulla stabilità del governo giallo-rosso. Matteo Salvini e i suoi alleati tentano la spallata in una regione da sempre governata dalla sinistra e dal centosinistra.

Diretta risultati elettorali per le regionali 2020

ore 09:00 «Buona domenica, oggi conto su di te!', questo il post pubblicato su Facebook dalla candidata di centro-destra Lucia Borgonzoni. Stefano Bonaccini, sostenuto dal Pd, invece, al momento sembra voler rispettare (anche sui social) il silenzio elettorale.

ore 08:10 Matteo Salvini twitta dalle 7 di stamane, dall’apertura delle urne, tra Madonne e inviti al voto.

ore 07:00 Urne aperte da stamane alle 7:00 e fino 23:00 in Emilia Romagna e in Calabria, per eleggere il presidente della Giunta regionale e i componenti dell’Assemblea legislativa.

Lo scrutinio avrà inizio a partire dalle 23.00, appena terminate le operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti, e proseguirà per tutta la notte. A votare saranno 5 milioni e mezzo di persone: più di 3,5 milioni di cittadini in Emilia Romagna e 1,8 milioni in Calabria.

Il voto in Emilia RomagnaTra Bonaccini e Borgonzoni battaglia all’ultimo voto (disgiunto)

Fine dei giochi. La partita delle regionali in Emilia-Romagna, regione rossa in bilico sotto l'assedio della Lega di Matteo Salvini, si gioca oggi al fotofinish.

Il duello tra il candidato Pd Stefano Bonaccini e la sfidante leghista Lucia Borgonzoni, sempre appaiati in uno sfinente testa a testa, fa tremare il governo e la sinistra. Si moltiplicano nel sottobosco delle chat, tra Sardine e sostenitori di Bonaccini, i messaggi che spingono per il voto disgiunto, da pescare soprattutto nell'elettorato grillino.

Il voto in Emilia Calabria Callipo-Santelli, una sfida per due. 5S fuori dai giochi

Conto alla rovescia in Calabria. A partire dalle 7:00 del mattino, quasi 1,9 milioni di elettori saranno chiamati a scegliere il nuovo governo regionale. Sempre che vadano a votare. Cinque anni fa, solo il 44% dei votanti si è presentato ai seggi e adesso il timore è che l’astensione cresca ancora. Sulla carta, la sfida per la carica di governatore è a quattro fra il centrodestra guidato da Jole Santelli, il centrosinistra che ha scelto di compattarsi dietro l’imprenditore Pippo Callipo, i Cinque Stelle che propongono Francesco Aiello e gli indipendenti di Carlo Tansi.

Per il Consiglio invece, battagliano in 300, di cui solo 62 sono donne.