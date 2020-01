Giovedì 30 gennaio, in America, è andato in onda l'undicesimo episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. Intitolata "A hard pillow to shallow", la puntata si è focalizzata sulla complessa vicenda che dal finale invernale coinvolge Amelia Shepherd. Indecisa sulla paternità del suo bambino, la dottoressa ha finalmente trovato il coraggio di confessare a Link i suoi dubbi. Una doccia gelata per l'uomo, mitigata solo dalla dolcissima dichiarazione d'amore di Amy. Il neurochirurgo ha infatti dichiarato a Link la volontà di rimanere accanto a lui anche nell'eventualità che il padre del suo bambino si rivelasse, in realtà, Owen Hunt.

Queste, infatti, le parole della Shepherd:

"Sono innamorata di te Link. Questo non cambierebbe neanche se Owen si rivelasse il vero padre!".

Meredith confessa a DeLuca di aver sentito la sua mancanza

La dolce dichiarazione d'amore di Amelia, tuttavia, non è bastata per mettere a tacere le preoccupazioni di Link. Dopo una chiacchierata con Jo Wilson, il chirurgo ortopedico ha infatti confessato alla compagna la necessità di conoscere la verità sulla gravidanza. Rimproverandola per non averlo messo al corrente dei suoi dubbi, Link ha dunque chiesto alla donna di sottoporsi agli appositi test per far chiarezza sull'identità del padre del suo bambino.

Tra le lacrime, l'uomo ha quindi rimandato ogni decisione riguardo il futuro della sua storia d'amore con Amelia. L'altra storyline affrontata nel corso di Grey's Anatomy 16x11 riguarda la vita amorosa di Meredith Grey. La protagonista, impegnata in un caso medico con Cormac Hayes, ha infatti conosciuto meglio il famoso "regalo" di Cristina Yang. Evidentemente incuriosita dal nuovo chirurgo pediatrico, la dottoressa ha tuttavia avuto modo di confrontarsi con il suo compagno: Andrew DeLuca.

Sottolineando di non aver apprezzato la pausa di riflessione richiesta dallo specializzando, la Grey ha comunque confessato di sentire molto la sua mancanza del suo compagno.

Grey's Anatomy 16x11: Maggie Pierce in piena crisi

In Grey's Anatomy 16x11, largo spazio è stato inoltre dedicato a Maggie Pierce. La dottoressa, dopo esser stata accusata di omicidio colposo per la morte della cugina Sabrina, ha espresso tutta la sua frustrazione al padre.

Preoccupato per il benessere psicologico della figlia, Richard Webber ha quindi provato a risollevare il morale del cardiochirurgo. A fine giornata e dopo aver - almeno parzialmente - raggiunto il suo obiettivo con Maggie, l'ex capo Webber ha dovuto fare i conti con le rimostranze della moglie. Le continue illazioni di Catherine Fox, hanno infatti convinto Richard ad affrontare finalmente la crisi matrimoniale che si protrae da inizio stagione. Infine, anche nel corso dell'undicesimo episodio di Grey's Anatomy l'idillio amoroso tra Teddy ed Owen non ha subito battute d'arresto. Neanche quando la Altman ha confessato al suo futuro sposo di aver perso l'anello di fidanzamento l'evidente complicità della coppia ha vacillato.

Una buffa vicenda, risoltasi nel migliore dei modi, che ha però impedito ad Amelia Shepherd di rivelare al Maggiore Hunt i suoi dubbi sulla gravidanza.