La testata online Bluper del sito Elespanol.com qualche giorno fa ha annunciato il rinnovo della serie Élite per una quarta e quinta stagione. Secondo la fonte, Netflix produrrà sedici nuovi episodi, girati back-to-back, che verranno poi divisi in due parti. Non è giunto ancora alcun comunicato ufficiale dalla piattaforma statunitense, ma il portale è certo dello scoop pubblicato sul noto sito. Sempre sullo stesso portale e in seguito su altri siti della stampa spagnola, nelle ultime ore è stata diffusa la notizia che dopo la terza stagione il cast verrà completamente rinnovato.

La scuola più esclusiva della Spagna continuerà perciò a raccontare storie di inganni, scandali e omicidi, ma lo farà con dei nuovi protagonisti.

Élite, nella probabile quarta stagione il cast sarà totalmente rinnovato

Qualche settimana fa Netflix ha annunciato ufficialmente che Élite 3 verrà rilasciata a marzo 2020. Dunque, manca poco al momento in cui il pubblico rivedrà Guzmán e compagni alle prese con le conseguenze del season finale della seconda stagione pubblicata sulla piattaforma lo scorso settembre.

Non è stata ancora comunicata la data ufficiale del debutto ma una cosa è certa: presto gli appassionati fan della serie spagnola si ritroveranno nuovamente catapultati a Las Encinas. Stando alle anticipazioni, ci saranno due new entry: Sergio Momo, nei panni di Yeray, e Leïti Sène in quelli di Malick. Dopo aver pubblicato la notizia del doppio rinnovo di Élite 3 per un quarto e un quinto ciclo di episodi inediti, Bluper e il resto della stampa spagnola ha annunciato nelle ultime ore che il cast sarà rinnovato e che perciò nuovi studenti animeranno le vicende all'interno della prestigiosa scuola.

Le anticipazioni rivelano che la terza stagione chiuderà le storyline ancora aperte e risolverà tutti i misteri insoluti della serie. Ciò darà modo agli autori di dar vita a storie diverse e nuovi intrecci.

Il cast di Élite 3 potrebbe lasciare il posto a nuovi attori

I fan assisteranno probabilmente anche ad una quarta e una quinta stagione con un cast inedito e delle vicende nuove da seguire. Élite 3, secondo le anticipazioni, chiuderà la trama che si è sviluppata intorno all'omicidio di Marina e il pubblico vedrà per l'ultima volta Samuel (Itzan Escamilla), Guzmán (Miguel Bernardeau), Lu (Danna Paola), Carla (Ester Expósito), Polo (Álvaro Rico), Omar (Omar Ayuso) e Cayetana (Georgina Amorós) che lasceranno il posto a nuove generazioni di studenti, che avranno volti inediti, altrettanto viziati, spavaldi e bugiardi.

Bisogna ribadire che la produzione non ha diffuso comunicati ufficiali perciò è anche da escludere che al momento si possa sapere se gli attori del cast attuale faranno delle apparizioni da guest star nelle stagioni 4 e 5, se venissero realizzate.