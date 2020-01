Che fine ha fatto Giulio Raselli? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di Uomini e donne dopo aver letto le anticipazioni della registrazione del Trono Classico che c'è stata ieri pomeriggio, 9 gennaio. Sia il tronista che le sue due corteggiatrici non hanno preso parte alla puntata nella quale è stato ufficializzato Daniele Dal Moro nel cast, e nessuno li ha mai nominati. Un Gossip che sta circolando da qualche ora sul web, sostiene che il ragazzo sceglierà tra dieci giorni: sarebbe fissata per lunedì 20 gennaio, la messa in onda in diretta dell'appuntamento in cui Giulio deciderà tra Giulia e Giovanna.

Nuove indiscrezioni sulla scelta di Giulio

Chi si aspettava di scoprire la decisione finale di Giulio Raselli ieri pomeriggio, sarà rimasto molto deluso nel leggere le anticipazioni dettagliate della prima puntata del Trono Classico che Maria De Filippi ha condotto dopo la pausa natalizia. Chi ha assistito alla registrazione di Uomini e Donne del 9 gennaio, infatti, ha raccontato che il tronista non era presente (così come le corteggiatrici Giovanna e Giulia) e nessuno ha mai accennato alla fine del suo percorso alla ricerca dell'anima gemella.

Sono state fatte alcune ipotesi su come e dove potrebbe avvenire questa scelta: c'è chi ha pensato ad una festa di fidanzamento in villa (come è successo con Lorenzo Riccardi l'anno scorso), e chi ad un lieto fine lontano da occhi indiscreti in una location da sogno per evitare spoiler.

Stamattina, 10 gennaio, una pagina Instagram che si occupa anche delle anticipazioni di U&D, ha diffuso un rumors che è ancora tutto da confermare. "Uomini e Donne Classico e Over", infatti, ha informato i fan del dating-show che la scelta di Giulio dovrebbe avere luogo tra pochi giorni in studio nella modalità classica.

Cresce l'attesa per la decisione finale di Raselli

"Notizia molto probabile: Giulio farà la sua scelta lunedì 20 gennaio in diretta", sono queste le parole che ha usato chi scrive per la pagina IG sopra citata, per aggiornare i telespettatori sulla misteriosa assenza del tronista alla registrazione di ieri.

Stando a quest'indiscrezione, dunque, Raselli dovrebbe ricevere lo stesso trattamento che hanno avuto alcuni suoi colleghi nella scorsa primavera: si ricorda, infatti, che Giulia Cavaglià, Angela Nasti e Andrea Zelletta scelsero a fine maggio (poco prima della lunga pausa estiva) in tre puntate trasmesse dal vivo su Canale 5.

È ipotizzabile, dunque, che anche a Giulio sia data la possibilità di prendere una decisione definitiva tra Giovanna Abate e Giulia D'Urso nel corso di uno speciale in diretta di Uomini e Donne che, salvo cambiamenti dell'ultima ora, dovrebbe essere trasmesso in Tv esattamente tra 10 giorni.