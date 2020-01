Il Grande Fratello Vip torna per un doppio appuntamento settimanale questa sera, 10 gennaio. Dopo l'ottimo esordio, Alfonso Signorini ha in serbo per i telespettatori una nuova prima serata che sicuramente sarà piena di sorprese. I temi più attesi sono due: la possibile entrata di Serena Enardu e il destino di Fabio Testi dopo alcune affermazioni sulle donne. Inoltre ci sarà l'ingresso del resto dei concorrenti.

Seconda puntata del Grande Fratello Vip: Serena Enardu potrebbe entrare nella casa

Nella seconda puntata del Grande Fratello Vip si deciderà se Serena Enardu potrà entrare nella casa più spiata d'Italia insieme al suo ex fidanzato Pago.

Il cantante sardo ha già fatto il suo ingresso nella prima puntata, ignaro che Alfonso Signorini avrebbe dato il via ad un televoto per decidere se la sua ex fidanzata potrà entrare nel reality show. Pago aveva deciso di entrare nella casa del Grande Fratello anche per voltare pagina dopo la fine della sua lunga storia d'amore con Serena che gli aveva detto di non amarlo più. Come potrebbe reagire il cantante alla presenza della sua ex nella casa? E, soprattutto, il pubblico deciderà di vederli insieme oppure manderà Serena Enardu fuori dai giochi?

Pupo ha già espresso la sua opinione in merito durante la scorsa puntata: per il cantante, Serena avrebbe solo bisogno di consensi e sarebbe dannosa per Pago.

Anticipazioni seconda serata del Gf Vip: Fabio Testi a rischio, nuovi concorrenti pronti ad entrare

Questa sera nella casa del Grande Fratello Vip faranno il loro ingresso i nuovi concorrenti: Aristide Malnati, Andrea Montovoli, Barbara Alberti, Antonio Zequila, Fernanda Lessa, Ivan Gonzales, Elisa De Pancis e Carlotta Maggiorana. Probabilmente Alfonso Signorini deciderà anche di affrontare la questione di Fabio Testi che ha già fatto molto discutere in seguito alla prima puntata del reality show. Sui social infatti, si sono susseguiti molti appelli che richiedevano la sua esclusione dal programma dopo alcune frasi considerate misogine da una parte del pubblico.

Nel corso della prima puntata, Fabio Testi è risultato il maggior nominato dalle donne della casa e questo ha comportato il suo trasferimento nel privé, insieme agli Highlander (Sergio, Salvo, Pasquale e Patrick). Quando l'attore si è trovato in compagnia degli ex gieffini, ha spiegato loro cosa fosse successo e ha motivato il gesto delle donne con una frase infelice che non è piaciuta affatto al pubblico: "Avevano paura di essere violentate". Il web ha richiesto a gran voce la squalifica del premio Oscar: il Grande Fratello accetterà di ascoltare questo suggerimento o lascerà passare la cosa considerando l'ironia e la buona fede di Fabio Testi? Non resta che aspettare la seconda puntata.