Dopo la pausa natalizia sono arrivate tantissime novità all'interno del programma televisivo Uomini e donne condotto da Maria De Filippi. In particolare, nelle ultime ore su WittyTv è stato caricato un video di presentazione del nuovo tronista di questa edizione. Stiamo parlando di Daniele Dal Moro, volto già noto ai telespettatori di Mediaset per la sua partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello condotto dalla napoletana Barbara d'Urso.

La presentazione del nuovo tronista su WittyTv

Dunque, la notizia che circolava da diversi giorni, è stata resa ufficiale.

Infatti, Dal Moro ha anche annullato alcuni impegni per accettare quest'importante ruolo come protagonista della nuova stagione di U&D. Sempre secondo le ultime anticipazioni, il veronese nel video di presentazione si è descritto come un ragazzo molto carismatico, egocentrico e allo stesso tempo molto determinato.

Queste le parole di Daniele nel video pubblicato su WittyTv: 'Sono una persona molto sicura di sé a cui piace prendere la vita di petto. Per me è tutto agli estremi: bianco o nero'. Dunque, il nuovo tronista del dating show sembrerebbe avere le idee molto chiare.

Ma non è tutto, perché il 29enne ha anche confessato di essere una persona molto sensibile e di avere un cuore molto grande.

Poi, il ragazzo ha anche affermato che nella vita fa l'imprenditore ed è già riuscito a raggiungere alcuni degli obiettivi che si era prefissato. Ma, nonostante il successo dal punto di vista lavorativo, Dal Moro sente il bisogno di innamorarsi e realizzarsi anche dal punto di vista sentimentale, ora che è vicino ai 30 anni. Il nuovo tronista ha dichiarato di avere quindi bisogno di una persona stabile nella sua vita che sia sempre al suo fianco.

Il nuovo tronista ha partecipato al GF

Come già anticipato in precedenza, per Daniele Dal Moro non si tratterà della prima esperienza in televisione, in quanto aveva già preso parte al dating show di Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatore.

Il successo però lo ha raggiunto grazie alla partecipazione al Grande Fratello condotto dalla d'Urso. All'interno del reality show, il veronese si fece notare soprattutto per il flirt con la bella Martina Nasoni, vincitrice di quella edizione del Gf Nip.

Nei mesi successivi alla fine del reality di Mediaset, la storia tra i due ragazzi proseguì tra alti e bassi, fino a quando entrambi decisero di lasciarsi definitivamente e mettere un punto alla loro storia d'amore. Proprio per questo motivo, per Daniele è arrivato il momento di rimettersi in gioco dal punto di vista sentimentale. E quale miglior ruolo se non quello del tronista di U&D?