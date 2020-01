Ieri, giovedì 16 gennaio, è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne: le anticipazioni che riporta "Il Vicolo delle News" in queste ore, informano il pubblico che ci sono stati molti litigi in studio, la maggior parte dei quali con protagonista Armando Incarnato. Gemma Galgani ha iniziato una nuova conoscenza dopo un momento di sconforto, Anna Tedesco ha baciato con passione Mattia e Barbara De Santi sta uscendo con il cavaliere Marcello.

Gemma ritrova il sorriso a Uomini e Donne

La puntata del Trono Over, che è stata registrata nel pomeriggio di ieri, è iniziata con il consueto aggiornamento sulla vita sentimentale di Gemma Galgani: le anticipazioni, che sono trapelate al termine dell'appuntamento con il dating-show, fanno sapere che la torinese si è lasciata prendere dallo sconforto nel backstage della precedente registrazione.

In un filmato che Maria De Filippi ha mandato in onda, si è vista la dama piangere e disperarsi per le tante delusioni d'amore che ha vissuto da quando partecipa alla trasmissione, l'ultima con il cavaliere Marcello (che non le ha voluto dare l'esclusiva ed esce con Barbara De Santi).

Tina Cipollari ha fatto presente alla sua "rivale" che è la sua voglia di affiancarsi a uomini più giovani la causa principale delle tante "batoste" che ha preso in questi anni, e non sono serviti neppure i ritocchini estetici che ha fatto ad aiutarla in questo.

Quando Gemma ha negato di essere ricorsa alla chirurgia, l'opinionista ha chiesto ed ottenuto che fosse mostrato sullo schermo un confronto tra le foto del "prima" e del "dopo" della Galgani, ovvero da quando ha cominciato l'avventura in Tv fino ad oggi.

A far tornare il sorriso sul volto della torinese, ci ha pensato un nuovo corteggiatore: un signore che ha detto di avere più o meno la stessa età della dama, le si è presentato davanti ed ha chiesto di poterla conoscere meglio; lei ha accettato anche se, secondo Gianni e Tina, non sarebbe stata troppo convinta perché aveva di fronte un coetaneo e non un uomo più giovane come al solito.

Armando messo all'angolo da Veronica a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne Over, registrata il 16 gennaio, ha avuto tra i suoi protagonisti di nuovo Armando Incarnato: un'ex conoscenza del cavaliere, Veronica Ursida, ha riportato in studio una segnalazione che le ha fatto recapitare qualcuno sui social network.

Una ragazza, che è voluta rimanere anonima, sostiene di avere le prove della frequentazione segreta che il napoletano avrebbe fuori dagli studi Tv con una ventenne: i due, infatti, pare si siano incontrati di nascosto tante volte, l'ultima pochi giorni fa.

La redazione è stata messa al corrente ma, almeno per il momento, ci va cauta e aspetta di avere ulteriori prove a dimostrazione del fatto che Armando starebbe prendendo in giro tutti.

Uomini e Donne: Barbara vicina a Marcello, Anna a Mattia

Nel corso della lunga registrazione di Uomini e Donne che c'è stata ieri a Cinecittà, il pubblico presente in studio ha assistito anche alla probabile formazione di due nuove coppie: Barbara De Santi, per esempio, ha raccontato di essere uscita con Marcello, il cavaliere che aveva fatto breccia nel cuore di Gemma Galgani una decina di giorni fa.

Nonostante tra i due ci sia una notevole differenza d'età, la dama è contenta di questa conoscenza e anche del fatto che lui è andato a prenderla a bordo di una Porche.

Anna Tedesco, infine, ha fatto sapere di aver baciato con trasporto Mattia e di essere ben disposta a fare un weekend romantico con lui: Valentina Autiero, però, ha messo in guardia la "collega" raccontandole di aver ricevuto dall'uomo del quale si è invaghita una proposta di appuntamento. La dama non ha battuto ciglio ed ha confermato la sua volontà di continuare questa bella frequentazione.