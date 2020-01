La registrazione del trono over di Uomini e donne, che si è tenuta ieri giovedì 16 gennaio, ha visto nuovamente al centro dell'attenzione Armando Incarnato. Per lui sarebbe arrivata una segnalazione da parte della sua "ex" Veronica Ursida. Per Gemma, invece, è arrivato in studio un nuovo cavaliere. Di seguito le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News.

Uomini e Donne, spoiler: Veronica porta una segnalazione su Armando

Dopo l'ultima registrazione, in cui grazie all'ex Jeanette è riuscito a dimostrare di non avere una ragazza fuori dal programma, Armando Incarnato è tornato in studio.

Negli ultimi tempi il cavaliere ha mostrato un certo interesse per Barbara De Santi, non ricambiato dalla dama. Quest'ultima, intanto, ha iniziato una conoscenza con Marcello, cosa che non è andata giù al cavaliere napoletano. Secondo lui, infatti, Barbara uscirebbe con persone che non le piacciono, per evitare quelle a cui è veramente interessata (facendo, ovviamente, riferimento a sé stesso).

I problemi per Armando, però, non sono finiti qui. Infatti Veronica ha portato in studio una segnalazione sul cavaliere: secondo alcuni screenshot Incarnato sarebbe uscito per ben cinque volte con una ragazza di 20 anni (l'ultima uscita risalirebbe a qualche giorno fa).

Al momento nemmeno la redazione può fornire il nome della ragazza al cavaliere, visto che non è in possesso di prove più concrete. In studio si è svolto anche un chiarimento tra Veronica e Roberta, in quanto quest'ultima, recentemente, era stata informata da Armando in merito ad alcuni dettagli intimi riguardanti quest'ultimo e la Ursida.

Gemma ha un nuovo cavaliere

Gemma "sentimentalmente" non trova pace.

Durante l'ultima registrazione ha deciso di chiudere la conoscenza con Marcello e lo stare "da sola" non giova il suo umore. Nel "video sfogo" con la redazione, che come di consuetudine viene registrato alla fine di ogni puntata, ha mostrato tutta la sua malinconia. Alla donna mancano le cose più semplici, come qualcuno che le auguri il buongiorno con un messaggino sul telefono, insomma, non vorrebbe di più.

Il suo rimpianto di non avere accanto a sé un uomo, non è difficile da immaginare, è stato ampiamente criticato da Tina, che ha accusato la Galgani di essere l'unica artefice del suo destino. Secondo l'opinionista il problema di fondo è che va sempre a scegliere uomini molto più giovani di lei.

Per Gemma, però, pare esserci un nuovo amore all'orizzonte. Infatti si è presentato in studio un signore (di cui le anticipazioni de Il Vicolo delle News non forniscono il nome), della stessa età della Galgani.

Visto l'interesse della dama torinese per gli uomini molto più giovani di lei, in tanti in studio hanno dubitato della sua voglia di conoscerlo, ma a quanto pare la dama sarebbe pronta a concedergli una possibilità.