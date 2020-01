È da poco terminata una nuova registrazione di Uomini e donne Over. Dame e cavalieri, infatti, si sono ritrovati in studio per animare una puntata che dovrebbe andare in onda su Canale 5 tra qualche settimana. Le prime anticipazioni che circolano in rete fanno sapere che Gemma Galgani ha interrotto la conoscenza con Marcello perché non accetta che lui senta anche altre persone. Armando Incarnato, invece, ha provato a dimostrare la sua buona fede portando con sé la sua presunta fidanzata, Jeannette.

Nonostante le discussioni delle precedenti puntate Veronica ha dichiarato di provare ancora dei sentimenti per il cavaliere napoletano.

Gemma chiude con Marcello anche per 'colpa' di Anna

Oggi, mercoledì 8 gennaio, è stata registrata una nuova interessante puntata di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha convocato dame e cavalieri prima di occuparsi domani dell'attesissima scelta di Giulio Raselli.

il blog "Vicolo delle News" ha reso pubbliche le anticipazioni dettagliate su quanto accaduto in studio poco fa focalizzando inizialmente l'attenzione sulla regina assoluta del trono over: Gemma Galgani.

La torinese, dopo la delusione vissuta con Juan Luis Ciano, ha provato a voltare subito pagina conoscendo Marcello. Oggi, dopo qualche settimana di telefonate e baci a stampo, è già tutto finito. A mettere un punto a questa frequentazione è stata la dama perché il cavaliere non ha intenzione di darle l'esclusiva, ovvero sentire e vedere soltanto lei.

Gianni Sperti se l'è presa soprattutto con Anna Tedesco che è una delle signore con le quali esce Marcello, accusandola di voler sempre mettere i bastoni tra le ruote a Gemma.

Armando ritorna e Veronica lo perdona

La puntata che è stata registrata poche ore fa si è aperta con il ritorno in studio di un protagonista che la scorsa settimana aveva lasciato furioso lo studio dopo che Gianni Sperti l'ha accusato di avere una storia d'amore segreta. Armando Incarnato non si è presentato davanti alle telecamere da solo ma con la sua presunta compagna, Jeannette.

La ragazza, che oggi lavora nel salone di parrucchieri del cavaliere, ha provato a raccontare la sua storia e a discolparlo da ogni accusa ma a credere ai due, però, sono stati davvero in pochi.

Veronica Ursida, inoltre, ha gioito nel rivedere l'uomo con il quale si è frequentata per un paio di mesi. Sebbene tra loro le cose siano andate a finire male qualche settimana fa, oggi la dama si è detta pronta a perdonarlo perché si è accorta di essere innamorata di lui. Non è dato sapere ancora se Armando resterà nel parterre anche nelle prossime registrazioni e, soprattutto, se la sua conoscenza con la bionda romana andrà avanti dopo questa inaspettata dichiarazione.

Al termine della puntata c'è stata una specie di gara di ballo improvvisata alla quale hanno partecipato tutti, compresi gli opinionisti Gianni e Tina Cipollari.